Media Luna Roja, un palestino muerto y tres heridos en Cisjordania

Según The Times of Israel, una cuarta persona, que perdió la vida, fue identificada por la Autoridad Palestina como Qays Allan, de 20 años.

El cuerpo de Allan permanece retenido por las fuerzas israelíes, de acuerdo con la Autoridad General para los Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina.

Previo a este incidente, las fuerzas armadas israelíes afirmaron que habían matado a un palestino que intentó llevar a cabo un ataque arrollando a los soldados.

Sin embargo, la declaración de las FDI no mencionó la presencia de otras personas en el vehículo junto al supuesto agresor.

Según el ejército, ningún militar resultó herido en el incidente (ANSA).