Mediadores intensifican la diplomacia tras tambalearse la tregua en Gaza

Por Nidal al-Mughrabi y Steven Scheer

EL CAIRO/JERUSALÉN, 20 oct (Reuters) - Disparos israelíes acabaron el lunes con la vida de tres personas cerca de una línea de alto el fuego en Gaza, según fuentes médicas, mientras se espera la llegada a Israel de enviados estadounidenses para tratar de impulsar la frágil tregua.

Un funcionario palestino cercano a las conversaciones sobre el alto el fuego dijo que los esfuerzos de los mediadores árabes y de Estados Unidos se intensificarán el lunes, tras ayudar a restablecer la calma en el enclave tras un día de intensos bombardeos que causaron la muerte de al menos 28 personas.

Israel dijo que lanzó los ataques en todo el enclave el domingo en respuesta a un ataque palestino que mató a dos soldados que estaban operando dentro de la línea de despliegue acordada en Rafah, en el sur de Gaza, en lo que describió como una flagrante violación por parte de Hamás de la tregua.

Pese a los repetidos estallidos de violencia en la semana transcurrida desde que se acordó la tregua, se espera que el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, insten a dar inicio a la segunda fase del plan de alto el fuego.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también tenía previsto visitar Israel el martes, según informó la autoridad aeroportuaria israelí.

El incidente del lunes, en Tuffah, un suburbio de la Ciudad de Gaza, fue el último ocurrido a lo largo de la "línea amarilla" que separa la retirada militar israelí dentro de la franja de las principales zonas pobladas, lo que avivó los temores de los residentes.

Autoridades sanitarias locales afirmaron que el fuego de los tanques israelíes mató a tres personas. El ejército israelí dijo que sus fuerzas dispararon contra militantes que cruzaron la línea amarilla para eliminar la amenaza.

Testigos informaron más tarde de bombardeos de tanques israelíes en el centro del enclave, al este de Deir al-Balah.

Los residentes de Ciudad de Gaza dijeron estar confusos sobre el trazado de la línea, ya que se dispone de mapas electrónicos, pero aún no se han establecido marcas físicas a lo largo de la mayor parte de la ruta.

"Toda la zona está en ruinas. Hemos visto los mapas, pero no sabemos dónde están esas líneas", dijo Samir, de 50 años, que vive en Tuffah.

El ejército israelí publicó el lunes un video en el que se ve a excavadoras remolcando bloques amarillos para marcar la línea.

Tanto Israel como Hamás han afirmado que siguen comprometidos con el alto el fuego tras su ruptura el domingo.

El brazo armado de Hamás dijo desconocer los enfrentamientos en Rafah y que no tiene contacto con grupos de allí desde marzo.

Hamás ha detallado lo que considera una serie de violaciones por parte de Israel que, según afirma, causaron la muerte de 46 personas e impidieron la llegada de suministros esenciales.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió de que todos los militantes de Hamás que se encuentren en zonas de Gaza aún bajo control israelí deben abandonarlas de inmediato y que cualquiera que permanezca más allá de la línea amarilla será atacado sin previo aviso.

Pese a una amenaza de retener los suministros por la breve ruptura de la tregua, un funcionario de seguridad israelí dijo que los convoyes de ayuda seguirán entrando en el enclave.

Trump afirmó que el alto el fuego sigue en vigor. "Creemos que quizá los dirigentes (de Hamás) no estén implicados en eso", dijo a los periodistas a bordo del Air Force One.

RESTOS DE REHENES La visita de Witkoff y Kushner a Israel, destinada a discutir la siguiente fase del complejo plan de alto el fuego de Trump, estaba programada antes del recrudecimiento de la violencia, según fuentes estadounidenses e israelíes.

Sin embargo, es poco probable que Israel haga público ningún avance en las conversaciones hasta que se devuelvan los restos de más rehenes y cree que Hamás puede entregar inmediatamente hasta seis cuerpos más, de los 16 que aún permanecen en Gaza. Otros cuerpos pueden ser difíciles de recuperar debido a la destrucción en el enclave.

Hamás dijo el domingo que localizó otro cuerpo que devolverá a Israel si las condiciones lo permiten. El lunes, la emisora pública israelí Kan informó de que se estaban haciendo preparativos para el traslado de un rehén muerto.

(Reporte de Nidal al-Mughrabi en El Cairo y Steven Scheer, Alex Cornwell y Maayan Lubell en Jerusalén; editado en español por Carlos Serrano)