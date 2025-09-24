MediaForEurope reduce su beneficio en el primer semestre por los menores ingresos en su unidad española

MILÁN, 24 sep (Reuters) - MFE-MediaForEurope, la emisora de televisión comercial controlada por la familia italiana Berlusconi, registró el miércoles una caída anual del 22,5% de su beneficio operativo en el primer semestre del año.

Ello se debe a la disminución de los ingresos publicitarios en España, compensada por el crecimiento en su mercado principal, Italia.

MFE, que gestiona negocios de televisión en Italia y España, dijo que sus beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) se situaron en 106 millones de euros (US$124,43 millones) en los seis meses que finalizaron el 30 de junio, frente a los 136 millones de euros del año anterior.

La cifra contrasta con la previsión del consenso de analistas, facilitada por la empresa, de 94 millones de euros.

Las ventas de publicidad en Italia aumentaron un 2%, hasta 1100 millones de euros, pero en España cayeron un 8%, hasta 363 millones de euros.

MFE dijo que esa tendencia se confirmó en julio y agosto, cuando Italia confirmó unas ventas superiores a las del año anterior, mientras que el mercado en España se mantuvo débil.

El organismo de radiodifusión cotizado en Milán, que este mes se hizo con una participación del 75% en su homólogo alemán ProSiebenSat.1 como parte de su estrategia de expansión europea, dijo que aún esperaba lograr resultados "muy positivos" este año en términos comparables.

(1 dólar = 0,8519 euros) (Información de Elvira Pollina; edición de Keith Weir y Alvise Armellini; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)