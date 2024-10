Medias Blancas contratan al expelotero Will Venable para darle un vuelco al equipo

CHICAGO (AP) — Los Medias Blancas de Chicago contrataron a Will Venable como nuevo mánager. Buscaron al exjardinero de las Grandes Ligas para darle un vuelco al equipo tras una miserable campaña.

Dos personas que tienen conocimiento directo de la decisión le confirmaron a The Associated Press la decisión el miércoles en condición de anonimato debido a que la franquicia no ha hecho el anuncio.

Venable, quien cumplió 42 años el martes, reemplaza a Pedro Grifol, quien fue despedido en agosto cuando los Medias Blancas se encaminaban a romper el récord de derrotas en una temporada en la era de moderna de la MLB. Frady Sizemore fungió como mánager interino y el club terminó con foja de 41-121.

Venable fue mánager asociado de Texas los últimos dos años y parte de sus funciones fue encargarse del calendario diario, así como instrucciones en el jardín con los Rangers, que ganaron la Serie Mundial en el 2023.

Venable fue jugador de béisbol y baloncesto mientras estudiaba antropología en Princeton. Fue seleccionado en la séptima ronda del draft amateur del 2025 por los Padres. En nueve temporadas en las Grandes Ligas jugó como jardinero con San Diego, Texas y Dodgers con un promedio de bateo de .249, 81 jonrones, 307 empujadas y 135 robos en 967 encuentros.

Tras su carrera como jugador, Venable se unió a la oficina de los Cachorros en septiembre 2017 como asistente especial de operaciones deportivas. También formó parte del personal del equipo por tres años y pasó dos años como entrenador de primera base y uno más en tercera base.

Venable también entrenador de banca del mánager de los Medias Rojas Alex Cora por dos años antes de unirse a los Rangers.

Venable viene de una familia deportiva. Su padre, Max, disputó 12 temporadas en las Grandes Ligas y fue mánager y entrenador en las menores. Su hermano, Winston, jugó fútbol colegial con Boise State y disputó 12 encuentros con los Bears de Chicago en el 2011.

