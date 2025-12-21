Medias Blancas fichan a Munetaka Murakami con contrato de US$34 millones por dos años

CHICAGO (AP) — Los Medias Blancas de Chicago añadieron al toletero japonés Munetaka Murakami a su alineación y él firmó un contrato de dos años por US$34.000.000 con el equipo en reconstrucción.

Murakami, quien cumplirá 26 años el 2 de febrero, se une a un prometedor grupo de jóvenes bateadores que también incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel y Chase Meidroth. Los Medias Blancas terminaron últimos en la AL Central este año con un récord de 60-102, una mejora de 19 juegos respecto a la temporada anterior.

Murakami recibirá un bono por firmar de US$1.000.000 pagadero dentro de 30 días y salarios de US$16.000.000 el próximo año y US$17.000.000 en 2027.

Su salario de 2027 puede aumentar basado en premios obtenidos en 2026: US$1.000.000 por ganar el MVP, US$500.000 por terminar segundo o tercero en la votación, US$250.000 por quedar entre el cuarto y el décimo lugar y US$250.000 por ser Novato del Año.

No puede ser asignado a las ligas menores sin su consentimiento y será agente libre al final del contrato. También recibe un intérprete proporcionado por el equipo y el reembolso de vuelos entre Japón y Estados Unidos.

Los Medias Blancas deben una tarifa de publicación de US$6.575.000 a Yakult, el equipo de la Liga Central de Murakami. Los Swallows también recibirían una tarifa suplementaria del 15% de cualquier aumento activado.

Murakami fue MVP de la Liga Central en 2021 y 2022. El toletero se limitó a 56 juegos esta temporada debido a una lesión en el oblicuo. Se ponchó 64 veces, pero bateó para .273 con 22 jonrones y 47 carreras impulsadas.

Murakami conectó 56 jonrones en 2022 para romper el récord de Sadaharu Oh para un jugador nacido en Japón en el Nippon Professional Baseball, convirtiéndose en el pelotero más joven en ganar la Triple Corona de Japón. Superó los 30 jonrones en cuatro años consecutivos antes de una temporada interrumpida por lesiones en 2023.

Tiene un promedio de carrera de .270 con 246 jonrones, 647 carreras impulsadas y 977 ponches en 892 juegos a lo largo de ocho temporadas en la Liga Central, todas con los Swallows.

Después de jugar principalmente en la primera base en 2019 y 2020, ha pasado la mayor parte de su tiempo desde entonces en la tercera base.

En el Clásico Mundial de Béisbol 2023, Murakami conectó un doble que puso fin al juego contra Giovanny Gallegos, impulsando a Shohei Ohtani y Masataka Yoshida para una victoria de 6-5 en la semifinal sobre México. Al día siguiente, en el juego de campeonato, Murakami conectó un jonrón que empató el juego contra Merrill Kelly en la segunda entrada y Japón terminó venciendo a Estados Unidos 3-2.

Bajo el acuerdo entre MLB y NPB, la tarifa de publicación es del 20% de los primeros US$25.000.000 de un contrato de Grandes Ligas, incluidos bonos ganados y opciones. El porcentaje baja al 17.5% de los siguientes US$25.000.000 y al 15% de cualquier cantidad superior a US$50.000.000. Hay una tarifa suplementaria del 15% de cualquier bono ganado, aumentos salariales y opciones ejercidas.

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes