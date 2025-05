¿medias blancas o cachorros? chicago debate preferencia del papa en béisbol

Por Tom Polansek

CHICAGO, 8 mayo (Reuters) - Si hay una pregunta que consume en estos días a los aficionados al béisbol de Chicago es: ¿A qué equipo apoya el papa León XIV?

La "ciudad de los vientos" está notoriamente dividida entre los seguidores de los Medias Blancas ("White Sox") y los Cachorros ("Cubs"), una rivalidad entre el sur y el norte.

El padre Gregory Sakowicz, rector de la catedral del Santo Nombre de Chicago, se mostró conmocionado por el nombramiento del papa el jueves.

"No estaba en mi lista corta", señaló. "Creo que va a ser muy fuerte con los inmigrantes, los derechos humanos y el cuidado de la Tierra".

Sakowicz dijo que una pregunta candente es si el pontífice es aficionado de los Medias Blancas, ya que creció cerca del estadio del equipo en el South Side de la ciudad, o de sus rivales los Cachorros.

"He oído que es seguidor de los Cachorros", afirmó. "Pues que Dios le bendiga".

Los propios Cachorros reivindicaron a León como uno de los suyos, publicando en su cuenta en la red social X felicitaciones y una foto del icónico cartel del Wrigley Field con las palabras: "Hey, Chicago. ¡Es fan de los Cubs!"

"No sólo daríamos la bienvenida al papa León XIV al Wrigley Field, sino que podría cantar 'Take me out to the ballgame'", dijo el presidente ejecutivo de los Cubs, Tom Ricketts, en un comunicado, refiriéndose a la canción que los aficionados corean durante la mitad de la séptima entrada.

Ricketts también invitó al Papa a pronunciar un "sermón en el montículo" en el estadio.

Sin embargo, la cadena de televisión local de Chicago WGN entrevistó el jueves al hermano del papa, John Prevost, quien aclaró el asunto: León es un fan de los Medias Blancas, afirmó.

"Nunca fue seguidor de los Cachorros, así que no sé de dónde salió eso. Siempre fue fan de los Sox", dijo Prevost en un extracto de la entrevista compartido por los Medias Blancas en X.

"La familia siempre sabe más, y parece que la afición de toda la vida del papa León XIV cae un poco más cerca de la 35 y Shields", dijeron los White Sox en un comunicado, en referencia a la ubicación del estadio del equipo, Rate Field.

"Algunas cosas son más grandes que el béisbol, y en este caso, estamos contentos de tener un fan de los Medias Blancas representado en el Vaticano", indicó. "Una camiseta a rayas de los Medias Blancas con su nombre y una gorra ya están de camino a Roma y, por supuesto, el pontífice siempre es bienvenido en su estadio de béisbol".

(Reporte adicional de Rory Carroll en Los Ángeles y Heather Timmons en Washington; editado en español por Carlos Serrano)