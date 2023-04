Medias Blancas y Filis dividen doble cartelera

CHICAGO (AP) ‚ÄĒ Lucas Giolito y cuatro relevistas se combinaron en una faena de un imparable, y los Medias Blancas de Chicago blanquearon el martes 3-0 a los Filis de Filadelfia, para dividir honores en una doble cartelera.

Brandon Marsh consigui√≥ el √ļnico hit de Filadelfia, un doblete al jard√≠n izquierdo ante el primer pitcheo del relevista Aaron Bummer en el octavo inning.

Giolito fue retirado después de realizar 102 lanzamientos en seis innings. Repartió siete ponches, entregó un boleto y propinó un bolazo.

Kendall Graveman retir√≥ a sus tres rivales del s√©ptimo cap√≠tulo mediante ocho lanzamientos. Bummer sac√≥ un par de outs en el octavo y el dominicano Reynaldo L√≥pez ponch√≥ a tres de los √ļltimos cuatro bateadores, para acreditarse su tercer rescate.

Jake Burger dispar√≥ su cuarto jonr√≥n en cinco juegos, un le√Īazo de tres vueltas por el bosque izquierdo en el primer inning ante el zurdo Bailey Falter (1-2).

En el primer encuentro, Josh Harrison bateó un cuadrangular entre sus tres imparables, e impulsó cuatro carreras, mientras que cuatro relevistas se combinaron para sacar cuatro entradas perfectas en la victoria de lis Filis por 7-4.

Los Filis sumaron su segunda victoria consecutiva. Las Medias Blancas hab√≠an ca√≠do por quinta vez en sus √ļltimos seis encuentros, si bien la situaci√≥n se revirti√≥ en el juego nocturno

Nick Castellanos y Harrison conectaron tres imparables cada uno, liderando la ofensiva de los Filis que tuvo un total de 14 imparables.

El campocorto de los Filis de Filadelfia, Bryson Stott conectó un sencillo al comienzo del juego, extendiendo su racha a 17 juegos pegando por lo menos un imparable. De esta forma impuso una nueva marca en la franquicia, superando los 16 de Puddin’ Head Jones, en 1950.

Los dominicanos Gregory Soto, Seranthony Domínguez, Craig Kimbrel, y el venezolano José Alvarado aseguraron la victoria retirando a 12 bateadores de los Medias Blancas, incluidos ocho por la vía del ponche.

Harrison, en la tercera entrada con dos outs, conectó un sencillo productor para dos carreras en la tercera entrada, extendiendo la ventaja de los Filis.

Los Medias Blancas conectaron seis imparables seguidos a Zack Wheeler (1-1) iniciando la parte baja de la tercera entrada y consiguiendo una carrera. El cubano Luis Robert Jr. conectó un doblete impulsador de dos carreras, seguido de un imparable remolcador de Andrew Vaughn que también trajo dos carreras.

El abridor de Chicago, Lance Lynn (0-2) permitió diez imparables, su mayor cantidad concedida en la temporada.

En el primer juego, por los Filis, no batearon latinoamericanos.

Por los Medias Blancas, los cubanos Luis Robert de 4-1 con una anotada y dos impulsadas, Yasmani Grandal de 4-1, √ďscar Col√°s de 3-0. El dominicano Eloy Jim√©nez de 4-1. Los venezolanos Lenyn Sosa de 4-1, Elvis Andrus de 4-1 con una anotada.

En el segundo duelo, por los Filis, el dominicano Christian Pache de 2-0.

Por los Medias Blancas, los cubanos Robert de 3-0 con una anotada, Grandal de 3-0. El dominicano Jiménez de 3-1 con una anotada. Los venezolanos Andrus de 2-1, Sosa de 3-0.

In the first game, Philadelphia's Josh Harrison homered among his three hits and drove in four runs, and four relievers combined for four perfect innings as the Phillies won 7-4. Relievers Gregory Soto, Craig Kimbrel, Seranthony Dominguez and Jose Alvarado struck out eight while retiring all 12 White Sox batters they faced. Alvarado got his first save. Zack Wheeler (1-1) gave up four runs in five innings. Chicago starter Lance Lynn (0-2) allowed five runs on a season-high 10 hits and was pulled after striking out Trea Turner on his 107th pitch in the sixth. UP NEXT Philadelphia's Taijuan Walker (1-1, 4.20 ERA) will oppose Mike Clevinger (2-0, 2.20) in Wednesday's series finale.

AP