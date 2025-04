Medias Rojas aprovechan errores de Toronto, remontan y ganan 4-3 en 10 innings

BOSTON (AP) — El corredor emergente David Hamilton se deslizó en home cuando el cuadro adelantado de Toronto no pudo controlar un débil roletazo de Trevor Story hacia la intermedia, y los Medias Rojas de Boston superaron el jueves 4-3 a los Azulejos en diez entradas para evitar una barrida de cuatro juegos.

Boston se recuperó de un déficit de 2-1 en el octavo episodio pero volvió a estar en desventaja tras el elevado de sacrificio de George Springer en el décimo. El mexicano Jarren Durán inició la parte baja con un sencillo para empujar al corredor automático.

Después de que Durán fue atrapado robando, los Medias Rojas llenaron las bases con un sencillo del dominicano Rafael Devers y dos bateadores golpeados.

Con un out y el cuadro adelantado, Story conectó la pelota con el extremo del bate hacia el camarero venezolano Andrés Giménez, quien no pudo manejarla limpiamente y lanzar al plato. Se recuperó y logró un out sin importancia en primera —después de que Hamilton se deslizó de cabeza en home.

Por lo menos, Giménez evitó lo que habría sido el tercer error del juego para Toronto.

Brennan Bernardino (1-0) obtuvo la victoria tras lanzar una décima entrada sin hits. Nick Sandlin (0-2) permitió dos carreras —una limpia— y dos hits, además de golpear a dos bateadores en su labor de dos tercios de entrada. Tyler Heineman conectó tres hits por Toronto.

Por los Azulejos, los venezolanos Giménez de 5-0 con una anotada, Anthony Santander de 5-1. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 2-0 con una remolcada.

Por los Medias Rojas, el mexicano Durán de 3-2 con una anotada y una producida. El dominicano Devers de 5-2. Los venezolanos Wilyer Abreu de 3-0, Carlos Narváez de 2-0.