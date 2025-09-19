Medias Rojas pierden ante Atléticos y se complican pase a playoffs de la Liga Americana

BOSTON (AP) — La carrera por los playoffs de la Liga Americana se está complicando para Boston.

Los Medias Rojas perdieron 5-3 ante los Atléticos el jueves, para dejar que se les escapara la serie de tres duelos ante un equipo sin aspiraciones de postemporada. Así, permitieron que los Guardianes de Cleveland se acercaran a 1½ juegos en la carrera por el comodín de la Liga Americana.

Los Medias Rojas todavía están en posición para el tercer y último pasaje de comodín del Joven Circuito, pero cayeron dos ½ juegos detrás de los Yankees en la carrera por la ventaja de local en la primera ronda.

"Controlamos nuestro propio destino", dijo el manager Alex Cora. "Tenemos que jugar mejor béisbol. Eso es todo. Hubo señales hoy, pero aún no estamos allí".

Boston ha perdido cinco de sus últimos siete juegos, convirtiendo lo que había sido una buena oportunidad de superar a los Yankees en una posibilidad de quedar fuera por completo. Cora señaló que en 2021, su última aparición en los playoffs, los Medias Rojas tuvieron que remontar al final de la temporada.

¿Qué aprendió de esa campaña?

"No te emociones demasiado. No te deprimas demasiado", dijo Cora. "Son 162 juegos por una razón".

Los Medias Rojas se dirigen a Tampa Bay para disputar tres juegos antes de otros tres en Toronto. Terminan la temporada con una serie de tres compromisos contra los Tigres en el Fenway Park.

Cora insistió en que no hay pánico en el vestuario de Boston. El sábado, sorprendió al responder a preguntas sobre la construcción de la alineación para la postemporada.

"Creo que deberíamos dejar de hablar de octubre, para ser honesto contigo", dijo. "Hay muchas cosas sucediendo y tenemos que jugar mejor. No estoy diciendo que estemos en una mala posición, pero tenemos que esperar para ver si octubre es parte de esto".

