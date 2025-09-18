Medias Rojas superan a Atléticos por 5-4 en 10 entradas para dejarlos tendidos en el terreno

BOSTON (AP) — El emergente Nick Sogard conectó un rodado dentro del cuadro en la décima entrada contra Michael Kelly para impulsar a Nate Eaton con la carrera de la victoria, y los Medias Rojas de Boston superaron el miércoles 5-4 a los Atléticos.

Por undécima vez en la campaña, los Medias Rojas dejaron a sus rivales tendidos en el terreno. Son líderes de la Liga Americana en esa categoría.

Eaton comenzó la entrada como corredor automático en segunda base, avanzó a tercera con un toque de sacrificio del venezolano Carlos Narváez y anotó deslizándose de cabeza para evitar que lo tocara el receptor Shea Langeliers.

Chris Murphy (3-0) se llevó la victoria, al resolver un tercio de entrada. Kelly (4-4) cargó con la derrota.

Masataka Yoshida conectó un sencillo impulsor en la primera entrada por los Medias Rojas y Rob Refsnyder les dio una ventaja de 2-1 con un jonrón solitario al inicio de la segunda, su noveno de la temporada.

Los Atléticos anotaron una carrera contra el derecho de Boston Lucas Giolito en la segunda entrada, cuando un elevado de sacrificio del boricua Darell Hernaiz impulsó a Lawrence Butler. Fue la primera de las tres carreras producidas por Hernaiz en el juego, igualando un récord personal.

Los Atléticos sumaron tres anotaciones en la quinta entrada cuando Butler recibió un boleto con las bases llenas y Hernaiz añadió un sencillo de dos carreras.

Boston respondió con una carrera en la quinta y otra en la sexta para empatar el juego a cuatro.

Trevor Story, quien robó una base en la sexta entrada, fue atrapado cuando intentaba robar segunda para terminar el octavo capítulo. Fue la primera vez que lo atraparon intentando robar esta temporada, después de 31 hurtos consecutivos exitosos, la racha más larga para comenzar una temporada en la Liga Americana desde que se empezaron a llevar el registro en 1920.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Hernaiz de 4-1 con tres producidas.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-3. El venezolano Narváez de 4-0.