Medicamentos GLP-1 contra la obesidad podrían volverse más accesibles en países pobres tras el fin de patentes

La semaglutida, una de las moléculas antiobesidad GLP-1 más emblemáticas, podría producirse a un precio accesible para los países pobres y de ingresos medios una vez que su patente expire y se autoricen versiones genéricas, estimaron el viernes varios investigadores.

Actualmente esta molécula se comercializa con el nombre Wegovy por el laboratorio Novo Nordisk. Según un análisis realizado por investigadores del Imperial College London, la Universidad de Liverpool y la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, podría producirse con un costo anual de entre 28 y 140 dólares.

Los GLP-1 representan uno de los avances farmacéuticos más importantes de los últimos años. Inicialmente comercializados como medicamentos contra la diabetes, estas moléculas demostraron una eficacia sin precedentes para reducir la obesidad.

Pero su costo sigue siendo elevado, lo que genera preocupaciones sobre su accesibilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, Wegovy se vende por aproximadamente 200 dólares al mes.

Las principales patentes de la semaglutida expirarán este año en varios países, entre ellos China, Brasil, India, Sudáfrica, Turquía y México, lo que abrirá la puerta a la competencia de medicamentos genéricos más baratos que los tratamientos de marca.

En este contexto, el análisis publicado el viernes -que aún no fue publicado en una revista científica- estima que la semaglutida podría producirse a un costo inferior a tres dólares al mes.

Esto "podría permitir un tratamiento a gran escala en los países de ingresos bajos y medios", señaló en un comunicado uno de los investigadores, el profesor François Venter, de la Universidad de Witwatersrand.

"Los medicamentos para tratar el VIH, la tuberculosis, la malaria y la hepatitis están disponibles en países de ingresos bajos y medios a precios cercanos al costo de producción, salvando millones de vidas y permitiendo al mismo tiempo que las empresas de genéricos obtengan beneficios suficientes para garantizar un suministro sostenible. Podemos reproducir este éxito médico con la semaglutida", afirmó.

Para realizar estas estimaciones, los cinco autores del análisis utilizaron datos de 2024-2025 procedentes de exportaciones indias de principios activos farmacéuticos, incorporando además costos de envasado, impuestos y márgenes industriales.

Los investigadores identificaron 150 países en los que no se registró ninguna patente, lo que significa que, en teoría, para finales de 2026 la semaglutida inyectable genérica podría estar disponible en 160 países, que representan 69% de las personas con diabetes tipo 2 y 8% de quienes sufren obesidad clínica.