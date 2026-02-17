Medicina: ictus, un fármaco experimental reduce el riesgo de recurrencia

Esta información proviene de los datos del estudio internacional "Oceanic Stroke", que involucró 22 centros en Italia, coordinados por el IRCCS Instituto de Ciencias Neurológicas de Bolonia, en un ensayo sobre una nueva categoría de anticoagulantes, en particular el Asundexian, administrado en combinación con terapia antiaglomerante.

Más de 12.000 pacientes que sufrieron ictus isquémico no cardioembólico o ataques isquémicos transitorios participaron en el estudio.

Los resultados del ensayo, patrocinado por Bayer y coordinado a nivel internacional por el Instituto de Investigación en Salud de Poblaciones (PHRI) y la Universidad McMaster de Canadá, fueron presentados recientemente en el Congreso Internacional de Ictus en Nueva Orleans y publicados simultáneamente en la revista "New England Journal of Medicine" (NEJM).

Italia aportó 22 centros clínicos y reclutó a poco menos de 400 pacientes, con aproximadamente 50 de ellos en el Hospital Maggiore de Bolonia.

Este hospital es parte de la Red Stroke Metropolitana, coordinada por Andrea Zini, investigador principal del estudio y autor de la publicación en el NEJM en la que se destaca la efectividad del Asundexian en la reducción de eventos cerebrovasculares y su potencial para cambiar el manejo clínico de pacientes con riesgo elevado.

El estudio mostró que el uso de Asundexian en combinación con una terapia antiagregante convencional llevó a una reducción significativa en la incidencia de nuevos ictus y eventos cardiovasculares en la población estudiada. Esto es especialmente relevante dado que el ictus isquémico es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en todo el mundo.

La investigación también enfatizó la necesidad de ajustar la estrategia de tratamiento para pacientes en riesgo, especialmente en un contexto donde el número de personas diagnosticadas con condiciones cerebrovasculares está en aumento.

El director del IRCCS y uno de los investigadores principales, el doctor Luca Rinaldi, subrayó: "Este hallazgo representa un avance significativo en la medicina vascular y podría transformar el enfoque del tratamiento en la prevención del ictus isquémico".

Se espera que el Asundexian, si obtiene la aprobación regulatoria, sea un componente clave en las futuras guías de manejo del ictus, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de millones de pacientes en todo el mundo. Las autoridades sanitarias italianas y organizaciones de salud están monitoreando de cerca los resultados de este estudio y sus implicaciones para el tratamiento del ictus. (ANSA).