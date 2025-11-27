Médico brasileño abraza pasión por la paleontología que lo llevó a importante descubrimiento de reptil antiguo

Por Sergio Queiroz y Diego Vara

PARAISO DO SUL, Brasil, 27 nov (Reuters) - Cuando el médico Pedro Lucas Porcela Aurelio desenterró un fósil en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, en 2014, no podía imaginar que su descubrimiento ayudaría a los científicos a comprender mejor la aparición de los primeros reptiles.

La investigación identificó ese fósil como perteneciente a un antiguo reptil cuadrúpedo, aproximadamente del tamaño de un perro pequeño y con una cola larga, que data de hace unos 237 millones de años, lo que lo convierte en uno de los más antiguos del mundo.

El hallazgo del fósil de la especie formalmente denominada Gondwanax paraisensis fue el resultado de la larga afición de Aurelio por la paleontología que, según dice, se ha convertido en mucho más que un pasatiempo desde que empezó a salir de excursión en 1996.

"Lo adopté como parte de mi vida", dijo a Reuters el nefrólogo de 66 años de la ciudad de Paraíso do Sul, donde desenterró el fósil.

Lo donó a una universidad local, lo que dio lugar a una nueva investigación que el paleontólogo Rodrigo Temp Muller detalló en un estudio publicado el año pasado.

Desenterrado en una capa de roca que data del periodo Triásico, hace entre 252 y 201 millones de años, el fósil procede de la época en que surgieron por primera vez los dinosaurios, así como mamíferos, cocodrilos, tortugas y ranas.

"¿Cómo puedo tocar millones de años? Cuando lo sostenía, sudaba de la emoción", dijo Aurelio.

Muller dijo que muchos fósiles que se encuentran actualmente en colecciones locales fueron descubiertos por Aurelio, y elogió su amor por la paleontología y su conciencia del patrimonio fósil como fuente de inspiración tanto para profesionales como para estudiantes.

Aunque su trabajo como médico se mantiene, Aurelio prometió seguir buscando fósiles.

"Aquí puedo sentir con mis manos los sedimentos triásicos. Y, sinceramente, prefiero eso a lavarme la sangre de las manos", dijo. "Seguiré haciendo excursiones hasta el día en que me vaya. Mientras tenga fuerzas, seguiré". (Reporte de Sergio Queiroz y Diego Vara; Editado en español por Javier Leira)