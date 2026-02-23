Médicos cubanos saldrán de Honduras al no renovarse acuerdo de cooperación

Unos 128 médicos cubanos abandonarán Honduras al no ser renovado el convenio con el cual operaban desde hacía dos años, informaron este lunes fuentes oficiales y cercanas al tema.

El gobierno del presidente conservador, Nasry Asfura, se alinea así a los planes de Estados Unidos para reducir la entrada de divisas a Cuba, cuya principal fuente es el envío de brigadas médicas al extranjero.

"La salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior", dijo el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, al canal HCH.

Por su parte, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, señaló a la AFP que la brigada será sustituida por personal local.

"Vamos a trabajar para contratar a médicos hondureños o extranjeros debidamente acreditados ante el Colegio Médico", indicó Midence.

El contrato suscrito con el anterior gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro expirará el próximo miércoles.

Según Gonzalo Valerio, miembro de la privada Asociación de Amistad Honduras-Cuba, la brigada está conformada por 128 especialistas.

"Lamentablemente se retiran las brigadas médicas cubanas por falta de voluntad de continuar con los servicios", declaró Valerio a la AFP. Indicó que los especialistas están a la espera de que se coordine un vuelo chárter que los traslade a la isla a inicios de marzo.

Honduras sigue los pasos de Guatemala y Antigua y Barbuda, que pusieron fin a los acuerdos mediante los cuales médicos cubanos trabajaban especialmente en zonas alejadas. Guyana, de su lado, pretende remunerarlos directamente.

Uno de los pilares de la cooperación con Honduras fue la consulta oftalmológica a través de la Misión Milagro, mediante la cual, hasta octubre de 2025, se realizaron unas 44.000 consultas y cerca de 7.000 cirugías.

El viceministro garantizó que las clínicas que ofrecen esos tratamientos no serán cerradas.