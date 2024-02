Por Arafat Barbakh

Jan Yunis, GAZA, 6 feb (Reuters) - El personal y los equipos del Hospital Europeo de Gaza son tan escasos que los equipos médicos se ven obligados a tomar decisiones angustiosas sobre a quién aceptar, según los médicos, lo que deja sin tratamiento a muchos pacientes con lesiones graves potencialmente mortales.

El Hospital Europeo, en la ciudad meridional de Jan Yunis, estaba previsto para sólo 240 personas, pero en la actualidad atiende a unos 1.000 pacientes, mientras que muchos desplazados también se refugian en sus pasillos, dijeron.

"Muchos días tenemos que priorizar entre los pacientes", dijo el cirujano plástico Ahmed El Mokhallalati, que añadió que esto significaba centrarse en los que tienen más posibilidades de sobrevivir y descuidar a los que "estaban en mala situación y (necesitaban) muchos cuidados".

"Perdimos a muchos pacientes porque no podíamos prestarles servicios. En un momento dado, no aceptábamos a ningún paciente con quemaduras extensas porque sabíamos que la capacidad de la UCI (unidad de cuidados intensivos) no podía ocuparse de esto".

Mokhallalati describió la realización de amputaciones a pacientes que ya habían perdido a toda su familia, y añadió que a menudo rompía a llorar "porque no somos capaces de proporcionar la atención en la forma en que se necesita".

Más de 27.000 personas han muerto y 66.000 han resultado heridas en Gaza durante la campaña de represalias de Israel en el enclave, tras un mortífero ataque transfronterizo del grupo miliciano palestino Hamás el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas y 253 fueron tomadas como rehenes.

La mayoría de los hospitales del enclave han sido cerrados, algunos de ellos directamente atacados o asaltados, y los que siguen funcionando están sometidos a una presión cada vez mayor a medida que las soldados israelíes se acercan. Israel afirma que Hamás utiliza estas instalaciones como tapadera para fines militares.

Thaer Daifallah, cirujano facial, se quejó de la escasez incluso de los artículos más básicos. "Yo diría que la atención sanitaria está totalmente colapsada y que tardará años en volver a la normalidad".

Los hospitales cercanos, como el de Al-Amal, que ha sido atacado varias veces en las últimas semanas, podrían tener dificultades para permanecer abiertos, declaró el martes Tommaso Della Longa, portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

"No quiero ni pensar en la posibilidad de que Al Amal cierre en los próximos días, pero la realidad es que si la situación no cambia será muy difícil continuar con las actividades del hospital", dijo en una rueda de prensa en Ginebra.