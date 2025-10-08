Médicos del Mundo y Acción contra el Hambre alertan sobre la desnutrición en Gaza

Las oenegés Médicos del Mundo y Acción contra el Hambre advirtieron el miércoles sobre la dramática situación en la Franja de Gaza, donde las condiciones sanitarias son catastróficas y la desnutrición infantil aumentó drásticamente tras dos años de guerra.

"En julio, los equipos de Acción contra el Hambre documentaron un aumento del 700% en los casos de desnutrición infantil desde octubre de 2023", escribió la oenegé en un comunicado.

"Vi a un niño de 7 años que solamente pesaba 6,5 kilos", declaró el director de operaciones de Acción contra el Hambre, Vincent Stehli, que regresó recientemente de Gaza, según la oenegé.

La ONU declaró un estado de hambruna en una parte de este territorio palestino sometido a un estricto bloqueo israelí y sus investigadores afirman que Israel está cometiendo un genocidio allí, unas acusaciones rechazadas por Israel.

Hamás e Israel están inmersos en negociaciones indirectas en Egipto para llegar a un acuerdo tras dos años de guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino el 7 de octubre de 2023.

En un estudio publicado el miércoles, Médicos del Mundo (MdM) denunció por su parte "los obstáculos sistemáticos impuestos", según la organización, "por el gobierno israelí al acceso de las mujeres y las niñas a la atención sanitaria sexual y reproductiva en Gaza".

El 36% de las 22.747 consultas de salud sexual y reproductiva realizadas en los centros de salud de MdM en Gaza entre mayo de 2024 y agosto de 2025 se referían a "infecciones genitales relacionadas con la falta de agua y de higiene", agregó.

La oenegé aseguró además que sus equipos observan una "desnutrición" que afecta cada vez más a las mujeres embarazadas y que el 85% de ellas "corren el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo".

abo/mat/thm/hgs/mb