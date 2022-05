Médicos eeuu reconsideran paxlovid, de pfizer, para los pacientes de covid de menor riesgo

Por Deena Beasley

28 mayo (Reuters) - El uso del antiviral Paxlovid de Pfizer Inc. para el COVID-19 se disparó esta semana en Estados Unidos, pero algunos médicos están reconsiderando las píldoras para los pacientes de menor riesgo.

Una agencia de salud pública estadounidense advirtió que los síntomas pueden reaparecer después de que las personas completen un curso del medicamento, y que entonces deberían aislarse una segunda vez.

El aumento del tiempo de cuarentena "no es algo que agrade a la gente", dijo a Reuters la doctora Sandra Kemmerly, especialista en enfermedades infecciosas de Ochsner Health en Nueva Orleans. "A aquellas personas que realmente no están en riesgo (...) Les recomendaría que no lo tomaran".

El uso de Paxlovid, autorizado para tratar a personas recién infectadas y en riesgo para prevenir la enfermedad grave, se ha disparado a medida que han aumentado los casos. La semana pasada se dispensaron más de 162.000 dosis, en comparación con un promedio de 33.000 por semana desde que se lanzó el medicamento a finales del año pasado, según datos oficiales.

Las autoridades han presionado para que se utilice el Paxlovid, que el Gobierno de Joe Biden compró y proporciona gratuitamente. Pero el aumento del uso también ha venido acompañado de más informaciones de personas que dicen que sus síntomas se aliviaron sólo para volver unos días después de terminar un régimen de cinco días de las píldoras.

"Me abstengo de dárselo a las personas de muy bajo riesgo, que no están terriblemente enfermas, en particular a las que están vacunadas y reforzadas", dijo el Dr. Bruce Farber, jefe de salud pública y epidemiología de Northwell Health. Agregó que sigue recomendando Paxlovid para las personas que tienen condiciones de salud significativas o son mayores de 75 años.

Pfizer, en un correo electrónico, dijo que está monitorizando los datos pero sostuvo que cree que el retorno del virus detectable es poco común y no se asocia exclusivamente con su medicamento. "A la fecha no hemos observado la aparición de ninguna resistencia en los pacientes tratados con Paxlovid", dijo un portavoz.

La autorización de emergencia de Paxlovid estipula que debe utilizarse sólo para personas recién infectadas con factores de riesgo, pero los médicos dijeron que muchas otras personas han buscado una prescripción.

Los CDC también dijeron que no está claro si los casos de síntomas de rebote tienen algo que ver con Paxlovid, o son simplemente parte de la trayectoria natural de COVID-19. La agencia no señaló ninguna preocupación específica sobre los efectos en la salud.

(Reporte de Deena Beasley en Los Ángeles. Editado en español por Javier Leira)