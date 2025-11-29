Médicos palestinos denuncian que el Ejército israelí ha matado a dos menores en el sur de Gaza

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

Médicos palestinos han denunciado la muerte de dos palestinos menores de edad a manos del Ejército israelí en una zona del sur de la Franja de Gaza teóricamente declarada como segura por los propios militares.

El hospital Nasser ha confirmado la llegada de los cuerpos sin vida de los hermanos Fadi Tamer Abu Assi y Juma Tamer Abu Assi en un ataque aéreo ocurrido en la localidad de Bani Suheila, al este de la localidad de Jan Yunis.

El incidente, ha añadido el hospital en un comentario recogido por la agencia de noticias palestina Sanad, ha ocurrido cerca de la escuela de Al Farabi, zona libre de hostilidades de acuerdo con las actuales posiciones israelíes en la Línea Amarilla de Gaza.

Bani Suheila fue ayer el escenario de otro ataque aéreo israelí que costó la vida a un palestino, identificado como Abdulá Wajdi Rizq Hamad.

A la espera de que se pronuncie sobre lo ocurrido hoy, el Ejército israelí esgrimió como justificación del ataque de ayer que el palestino había cruzado esta línea que define las actuales posiciones militares israelíes en el enclave.