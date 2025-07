Médicos reclaman participar en la evaluación de todas las herramientas de IA antes de su implantación

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La vicepresidenta segunda de la Organización Médica Colegial (OMC), la doctora Rosa Arroyo, ha propuesto que todas las herramientas de inteligencia artificial (IA) de atención sanitaria se valoren, antes de implantarse, con los profesionales sanitarios a través de experiencias piloto, con el objetivo de mejorar atención a los pacientes. "Lo que proponemos es que las experiencias nos puedan proporcionar los instrumentos necesarios para corregir antes de que se conviertan en una imposición, y que no se obtengan los resultados que queremos, que además pueden ser muy buenos", ha señalado Arroyo durante su participación en el 'webinar' 'Consultas médicas sin pantallas, IA para escuchar al paciente', organizado por el Instituto #SaludsinBulos para presentar la iniciativa de humanización Mírame a los Ojos. Arroyo ha subrayado que en la profesión no hay una oposición a introducir este tipo de tecnologías, sino que el objetivo es "no perder el núcleo fundamental de la relación con el paciente". Por su parte, la vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial (OMC), la doctora María Isabel Moya, ha lamentado que la digitalización de la sanidad ha "empeorado" la comunicación entre el médico y el paciente. "Yo soy radióloga y dedico muchísima parte de mi tiempo a hacer tareas burocráticas. Si la inteligencia artificial se ocupara de cosas de poco valor, me podría dedicar muchísimo más a las pacientes", ha resaltado Moya, quien ha asegurado que por cada hora de atención a un paciente se necesitan dos de carga burocrática. "La gran mayoría de tiempo la ocupo haciendo papeles, pidiendo las resonancias y las anatomías patológicas, sin embargo, a la mujer que veo la tengo que despachar en 5 minutos", ha agregado. 'Mírame a los Ojos' En este punto, el coordinador del Instituto #SaludsinBulos, Carlos Mateos, ha presentado la campaña de humanización 'Mírame a los Ojos', puesta en marcha por el Instituto #SaludsinBulos, a la que se ha adherido Emancipatic, organización sin ánimo de lucro especializada en la emancipación digital de las personas mayores. Los adultos mayores se enfrentan a numerosas barreras para conseguir una comunicación clínica fluida con los profesionales sanitarios. "Las dificultades con las que se encuentran los mayores pueden afectar significativamente la calidad de la atención y los resultados en los pacientes. Estas barreras son multifacéticas e involucran tanto factores individuales, como externos como los que atañen al personal sanitario y a las organizaciones", ha apuntado Mateos. Al hilo, el portavoz de la iniciativa 'Mírame a los Ojos' y CEO de Llamalítica, Frederich Llordachs, ha asegurado que la IA generativa debe ser una herramienta clave para ayudar a la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes. En este sentido, ha destacado que en siete comunidades autónomas se está probando en Primaria una herramienta que escucha la conversación entre médico y paciente, la transcribe automáticamente, identifica términos clínicos relevantes y genera un borrador del informe clínico, un escriba digital. "Los escribas digitales están ayudando a los profesionales sanitarios a la toma de decisiones de diagnóstico y tratamiento, reducir las tareas burocráticas, y recuperar la mirada en la comunicación clínica", ha finalizado Llordachs.