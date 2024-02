Por Michelle Nichols

Naciones unidas, 22 feb (reuters) - el director de médicos sin fronteras dijo el jueves ante el consejo de seguridad de las naciones unidas que los equipos médicos de la franja de gaza han ideado un nuevo acrónimo: wcnsf - wounded child, no surviving family (niño herido y sin familia).

"Los niños que sobrevivan a esta guerra no sólo sufrirán las heridas visibles de los traumatismos, sino también las invisibles", dijo Christopher Lockyear, secretario general Internacional de MSF, ante los 15 miembros del Consejo.

"Hay un desplazamiento repetido, miedo constante y presenciar cómo miembros de su familia son literalmente desmembrados ante sus ojos", señaló. "Estas lesiones psicológicas han llevado a niños de tan sólo cinco años a decirnos que preferirían morir".

Lockyear arremetió contra Estados Unidos, afirmando que le consternaba que haya usado repetidamente su derecho de veto para impedir que el Consejo exija un alto el fuego humanitario inmediato en la guerra de Israel en Gaza.

"La población de Gaza necesita un alto el fuego, no cuando sea factible, sino ahora. Necesitan un alto el fuego sostenido, no un periodo temporal de calma", dijo Lockyear. "Todo lo que no sea esto es una grave negligencia".

Estados Unidos ha vetado tres resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU desde el inicio de los actuales combates, el 7 de octubre, las más reciente con el bloqueo el martes una petición de alto el fuego humanitario inmediato.

El embajador chino ante la ONU, Zhang Jun, dijo al Consejo que se sentía "consternado" por el informe de Lockyear. "Esperamos que la trágica imagen que nos ha pintado de Gaza pueda tocar la conciencia de algún miembro de este Consejo", señaló. (Reporte de Michelle Nichols Editado en español por Aida Peláez-Fernández)