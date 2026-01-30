Médicos Sin Fronteras dice que no compartirá datos del personal que exige Israel para acceder a Gaza

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 30 ene (Reuters) - La organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció el viernes que no presentará las listas de personal exigidas por Israel para mantener el acceso a Gaza y Cisjordania, alegando que no ha podido obtener garantías sobre la seguridad de sus equipos.

MSF, que apoya y ayuda al personal de los hospitales de Gaza, es una de las 37 organizaciones internacionales a las que Israel ordenó este mes que dejaran de trabajar en los territorios palestinos a menos que cumplieran con las nuevas normas, entre ellas la de proporcionar datos sobre sus empleados.

Las organizaciones humanitarias afirman que compartir dicha información sobre el personal podría suponer un riesgo para la seguridad, y señalan los cientos de trabajadores humanitarios que murieron o resultaron heridos durante los dos años de guerra en Gaza.

El Ministerio de la Diáspora de Israel, que gestiona el proceso de registro, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Israel ha afirmado anteriormente que los registros tenían por objeto evitar el desvío de la ayuda por parte de grupos armados palestinos. Las agencias de ayuda humanitaria niegan que se haya desviado una cantidad sustancial de ayuda.

MSF había declarado la semana pasada que estaría dispuesta a compartir una lista parcial del personal palestino e internacional que había aceptado divulgar esa información, siempre que la lista se utilizara únicamente con fines administrativos y no pusiera en peligro a su equipo. También afirmó que quería mantener el control sobre la gestión de los suministros médicos humanitarios.

"Sin embargo, a pesar de los repetidos esfuerzos, en los últimos días se ha hecho evidente que no hemos podido llegar a un acuerdo con las autoridades israelíes sobre las garantías concretas necesarias", afirmó MSF en un comunicado.

Afirmó que podría haber un impacto devastador en los servicios humanitarios si se le prohíbe operar en Gaza y Cisjordania, en medio de la actual crisis humanitaria en Gaza. (Reporte de Olivia Le Poidevin; Editado en Español por Ricardo Figueroa)