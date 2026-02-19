Médicos Sin Fronteras permanecerá en Gaza "el mayor tiempo posible"

Médicos Sin Fronteras (MSF) seguirá trabajando en la Franja de Gaza "el mayor tiempo posible", declaró a la AFP su jefe de misión para Palestina, Filipe Ribeiro, a pocos días del fin de las actividades de la oenegé en el territorio, decidido por Israel.

"Por el momento, seguimos trabajando en Gaza y tenemos intención de continuar nuestras operaciones el mayor tiempo posible", afirmó Filipe Ribeiro durante una entrevista el miércoles en Ammán.

Israel anunció el 1 de febrero que la oenegé internacional debe abandonar el territorio palestino a más tardar el 28 de febrero, después de que se negara a proporcionar la lista detallada de sus empleados palestinos.

MSF denunció entonces esta decisión que, a su criterio, apunta a "impedir la ayuda humanitaria" en el territorio, devastado por dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

Filipe Ribeiro subrayó que esta medida ya tenía un impacto en las actividades de la ONG.

"Desde principios de enero, ya no estamos en condiciones de hacer entrar personal internacional en Gaza. Las autoridades israelíes nos prohíben toda entrada a Gaza, pero también a Cisjordania", indicó.

Añadió que a MSF ya no se le autoriza "hacer entrar equipos médicos, medicamentos, material o cualquier otra cosa en Gaza".

"Tenemos equipos en Gaza, nacionales e internacionales, que siguen trabajando y contamos con reservas que nos permitirán continuar nuestras operaciones por el momento", declaró Ribeiro.

Israel anunció en diciembre que prohibiría a 37 organizaciones internacionales, entre ellas MSF, trabajar en Gaza a partir del 1 de marzo. Les reprocha no haber comunicado la lista de los nombres de sus empleados, exigida ahora oficialmente por motivos de "seguridad".

La reglamentación solo se aplica oficialmente a Gaza, pero diversas oenegés han expresado su preocupación de que en el futuro se extienda a la Cisjordania ocupada.

Filipe Ribeiro advirtió de que el cese de las actividades de MSF en Gaza tendría un impacto mayor en el sistema de salud del territorio.

"MSF es uno de los actores más importantes en materia de atención sanitaria en Gaza y en Cisjordania, y si nos vemos obligados a marcharnos, se creará un vacío enorme", declaró.

La oenegé indicó haber realizado en 2025 800.000 consultas médicas en Gaza, haber tratado a más de 100.000 personas con traumatismos y haber asistido más de 10.000 partos.