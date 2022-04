Médicos Sin Fronteras pide a gobiernos rechazar el documento preliminar sobre propiedad intelectual COVID-19

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha pedido a los gobiernos que rechacen el documento preliminar sobre propiedad intelectual de herramientas médicas COVID-19, ya que "no es la exención de propiedad intelectual para que el mundo necesita y sentaría un precedente negativo".

A mediados de marzo, casi un a√Īo y medio despu√©s de que India y Sud√°frica propusieran por primera vez una hist√≥rica exenci√≥n de propiedad intelectual para las herramientas m√©dicas de la COVID-19 en la Organizaci√≥n Mundial del Comercio (OMC), se filtr√≥ un proyecto de texto debatido por varios gobiernos.

Tras un análisis del borrador, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha reclamado "encarecidamente a todos los países que rechacen este proyecto". "El texto no ofrece una solución significativa para aumentar el acceso de la población a las herramientas médicas necesarias durante una pandemia que ya ha costado más de seis millones de vidas. Además, sentaría un precedente negativo para futuros retos sanitarios mundiales", explican a través de un comunicado.

"El proyecto de texto que se est√° discutiendo en la OMC no es la exenci√≥n efectiva de la propiedad intelectual que ped√≠an m√°s de 100 gobiernos, y, por ello, deber√≠an rechazarlo. El documento no aborda de forma exhaustiva los problemas de propiedad intelectual de las herramientas m√©dicas para la COVID-19, como lo hace la propuesta de exenci√≥n de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de India y Sud√°frica. El decepcionante proyecto solo abarca las vacunas, excluyendo los tratamientos y los diagn√≥sticos, no aborda las barreras de propiedad intelectual no relacionadas con las patentes, como los secretos comerciales, y restringe qu√© pa√≠ses pueden hacer uso del mecanismo. Adem√°s, las limitaciones y requisitos del posible compromiso filtrado podr√≠an incluso minar las flexibilidades ya existentes, lo que supondr√≠a un retroceso innecesario. Si la propuesta se aprueba sin revisiones exhaustivas y sustanciales, sentar√≠a un precedente negativo y perjudicial para los futuros retos sanitarios mundiales. Ya es hora de que los gobiernos avancen en las negociaciones sobre un texto de exenci√≥n de los ADPIC que pueda ser eficaz, como el que se propuso hace casi a√Īo y medio", ha lamentado Yuanqiong Hu, coordinadora de Pol√≠ticas de la Campa√Īa de Acceso de MSF.