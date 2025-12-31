Médicos Sin Fronteras pide a Israel que le permita trabajar en Gaza y Cisjordania en 2026

La organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) instó el miércoles a Israel a permitirle seguir operando en Gaza y en Cisjordania ocupada en 2026.

Este llamamiento se produce después de que Israel advirtiera de que se prohibiría a 37 ONG humanitarias, entre ellas MSF, la entrada en Gaza a partir del jueves si no comunican a las autoridades antes del miércoles por la noche el nombre de sus empleados palestinos.

"Hacemos un llamado a las autoridades israelíes para que garanticen que MSF y otras ONG internacionales estén registradas en Israel y puedan continuar trabajando en Cisjordania y Gaza en 2026", declaró la organización en un comunicado transmitido a la AFP.

"El 31 de diciembre de 2025, el registro de MSF vencerá (...) y estaremos obligados a cesar nuestras actividades antes del 1 de marzo de 2026", señala el comunicado de MSF.

"Nuestra solicitud (de registro) se considera aún pendiente e incompleta. Esto se debe a que (...) seguimos pidiendo garantías y aclaraciones respecto a una solicitud preocupante de proporcionar una lista del personal", explicó la organización.

Según la ONG, esta solicitud "podría constituir una vulneración de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario, así como de nuestros principios humanitarios".

"Examinaremos todas las vías posibles para modificar esta decisión", añade el comunicado.

MSF insistió además en que la organización aplica "políticas internas estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes y prevenir cualquier desvío de la ayuda o cualquier asociación con grupos armados".

El Ministerio israelí de la Diáspora y de lucha contra el antisemitismo acusó el martes a MSF de haber empleado a personas "con vínculos con organizaciones terroristas".