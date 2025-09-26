Médicos Sin Fronteras suspende sus actividades en Ciudad de Gaza por ofensiva de Israel

La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció este viernes que suspenderá sus operaciones en Ciudad de Gaza ya que sus centros de atención están rodeados por las tropas israelíes, que lanzaron una ofensiva para tomar la localidad.

"No nos queda más remedio que suspender nuestras actividades, ya que nuestras clínicas están rodeadas por las fuerzas israelíes. Esto es lo último que queríamos, ya que las necesidades en Ciudad de Gaza son enormes y las personas más vulnerables —los bebés en cuidados neonatales, los heridos graves y los enfermos terminales— no pueden moverse y se encuentran en grave peligro", afirmó Jacob Granger, coordinador de emergencias de MSF en Gaza.

