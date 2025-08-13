Medina, Balerdi, Rulli... el Marsella se vuelve albiceleste

El arquero Gerónimo Rulli ya es campeón del mundo, mientras que Leonardo Balerdi y Facundo Medina sueñan con acompañar a Lionel Messi el próximo verano boreal para defender el título mundial de Argentina: con estos tres jugadores titulares, el Marsella se teñirá esta temporada de Albiceleste.

“¡Ya conocen a los argentinos! Jugar un Mundial con mi país, es un sueño que cumplir y regalar a mi madre. Espero formar parte de la lista y espero que estar aquí, en el Marsella me ayudará", declaró Facundo Medina en su rueda de prensa de presentación.

Tras haber disputado ya siete partidos como internacional, cuatro de ellos la pasada temporada, el jugador vestirá ahora los mismos colores pero con el escudo del Marsella junto a Leonardo Balerdi, que tiene la misma ambición.

El central, capitán del Marsella, ha lucido la Albiceleste en ocho ocasiones, brillando especialmente contra Chile en el centro de la defensa junto al Cuti Romero.

“Es una opinión personal, pero creo que contra Chile, Leo (Balerdi) hizo un partido increíble. Espero que podamos hacer las mismas cosas acá y ganarnos nuestro hueco para el Mundial”, añadió Medina.

Si quieren motivación, ambos jugadores pueden pedir a Rulli que les hable de la victoria en 2022. Pese a ser el tercer guardameta en Catar, por detrás del intocable 'Dibu' Martínez y de Franco Armani, el veterano arquero platense es oficialmente campeón del mundo.

La pasada temporada hizo gala de ese estatus con actuaciones de gran calidad, especialmente en los primeros meses, evitando a menudo el naufragio del Marsella con paradas milagrosas y penales atajados.

- "Se parece a Argentina" -

Uno de los objetivos del Marsella y el entrenador Roberto De Zerbi para esta temporada será precisamente proteger mejor a Rulli, conceder menos ocasiones y recibir menos goles.

Para ello, el técnico italiano contará una vez más con su capitán Balerdi, quien también firmó una temporada 2024-2025 muy sólida. Podrá apoyarse también en la polivalencia de Medina, quien debería poder desenvolverse entre la defensa central y el puesto de lateral izquierdo.

A la espera de que arranque el campeonato de Ligue 1, Medina ya ha llegado a Marsella para descubrir la ciudad, lleno de entusiasmo y con brillo en los ojos.

“El Olympique de Marsella es un gran club, el de la segunda ciudad de Francia. Hay muchos argentinos que han pasado por aquí, como Gabriel Heinze o Lucho González. También (el uruguayo) Enzo Francescoli, que fue además un ídolo en River Plate”, declaró el exjugador del Millonario, que ya conoce el campeonato francés tras su paso por el Lens.

“Hoy también están Leo (Balerdi) y Gero (Rulli) y estoy feliz por formar parte del grupo de argentinos del Marsella.

“Quiero formar parte de la gran historia de este club”, añadió.

El pasaporte argentino, sin embargo, no siempre es sinónimo de éxito en el Marsella, y otros compatriotas han pasado sin pena ni gloria por el club francés, como Eduardo Berizzo, Darío Benedetto, Juan Krupoviesa o Christian Giménez.

Sin embargo, todos saben que el ambiente del Velódrome es particular.

“Es magnífico. He estado cinco años en Lens y ya estaba muy bien. Pero aquí, lo he visto desde la primera vez, el estadio y sus aficionados son increíbles”, contó Medina, antes de añadir sonriente: “Se parece un poco a Argentina”.