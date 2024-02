El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, considera "positivo para todo el mundo" que se puedan escuchar los audios en determinadas jugadas entre la sala VOR y los colegiados, aunque también ve "negativo" que se haya producido "una fuga de información" a la que trata de restar importancia.

"Creo que, con cinco jornadas y en mejora y en desarrollo, es algo interesante y tal como dijimos hace mucho tiempo, no es nada extraordinario, pero sí que es positivo desde el punto de vista para que todo el mundo sepa, esté de acuerdo o no luego con la decisión tomada", expresó Medina Cantalejo en un vídeo facilitado por la RFEF durante el seminario que está llevando a cabo con los árbitros de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

El excolegiado internacional recalca que el CTA "no busca el convencer" sino "simplemente" dar a conocer a "todo el mundo" cómo trabaja el arbitraje nacional. "Y yo creo que esto es positivo para todo el mundo", admite, resaltando que todo esto ha sido posible por "un cambio en la normativa". "Y sin sacar ningún rédito de ello hemos abierto nuestra casa para que todo el mundo lo vea", añadió.

Sin embargo, no olvida que "dentro de lo malo y de lo negativo" está que se filtrasen audios de jugadas, publicados por 'Jijantes', el canal de Gerard Romero, lo que califica de "una fuga de información", pero a la que no da más relevancia pese a la polémica generada.

"Simplemente lo que se ha visto es lo que veníamos diciendo y en este caso no hay posibilidad de ensayo, porque lo que se ha fugado es toda la información de un partido, no sólo el momento de la revisión, del 'on-field review', no, todo", agregó Medina Cantalejo.

En este sentido, cree que "se han dado casos paradójicos que se han sacado como si el árbitro del VAR estuviera recomendando una tarjeta amarilla a determinado jugador". "Y la gente tiene que saber que la conversación que se produce dentro del VAR es una conversación que se produce dentro del VAR", subrayó.

"Y la gente tiene que saber que la conversación que se produce dentro del VAR es, en un amplísimo porcentaje, entre el AVAR, el VAR y el operador. Y que no se transmite la información al de campo hasta que no se pulsa un botón. Por lo tanto, es cierto que entre la conversación del AVAR y el VAR hayan dicho 'Oye, me parece tarjeta', pero eso no lo está escuchando el árbitro", zanjó el presidente del CTA.

Por su parte, Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR, apunta que "la media" de los árbitros a la hora de acudir al monitor "son tres por jornada, que es un pelín superior a lo que ya pasaba previo a los audios". "Por lo tanto, ese miedo que teníamos a que los árbitros se pensaran un 'poquito' y llamaran o no en caso de duda, no se ha cumplido", comenta.

"Ahora se les ve mucho más cómodos que los primeros partidos y en ello vamos a seguir trabajando de aquí al futuro, porque yo creo que hay todavía un buen camino de progreso. Ahora tenemos la oportunidad de demostrar por qué tomamos esas decisiones, luego estaremos de acuerdo o no en si es correcta o no, pero tenemos la oportunidad durante un minuto de decir por qué llamamos o no al árbitro y por qué el árbitro finalmente toma esa decisión. Por lo tanto, creo que es positivo para el fútbol y para el arbitraje", afirmó.