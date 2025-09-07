LA NACION

Medio centenar de lesionados al volcar un autobús cerca de Barcelona

Al menos medio centenar de lesionados, dos de ellos graves, provocó el vuelco de un autobús el domin

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Medio centenar de lesionados al volcar un autobús cerca de Barcelona
Medio centenar de lesionados al volcar un autobús cerca de BarcelonaDIEGO RADAMES - DIEGO RADAMES

Al menos medio centenar de lesionados, dos de ellos graves, provocó el vuelco de un autobús el domingo a unos 50 km al norte de la ciudad española Barcelona, informó el servicio de emergencia de la región Cataluña.

"Hasta el momento, 53 personas atendidas: dos en estado grave (...), uno menos grave (...) y el resto leves", indicó el Sistema de Emergencias Médicas catalán en su cuenta de X, como balance preliminar del suceso.

Cinco ambulancias y un helicóptero medicalizado estaban trabajando en la zona, agregó.

Las primeras imágenes de los servicios de rescate mostraban un autobús de color rojo volcado de costado entre los árboles, junto a la transitada autopista.

El siniestro, del que todavía se desconocen las causas, se produjo cuando el autobús circulaba por la C-32 a la altura del municipio de Santa Susanna, en el turístico litoral de Cataluña, y se salió de la vía para después volcar.

De acuerdo con los bomberos catalanes, el autobús siniestrado transportaba a unas sesenta personas, de las que "la mayoría salieron por su propio pie", indicaron en X.

rs/mb

LA NACION
Más leídas
  1. Vigilia y exposición de reliquias a la espera de la canonización del “influencer de Dios”
    1

    Provincia movilizada. Vigilia y exposición de reliquias a la espera de la canonización del “influencer de Dios”

  2. Usar un chaleco antibalas y portar un arma salvaron la vida de un chofer en La Matanza
    2

    Mató a un ladrón. Usar un chaleco antibalas y portar un arma salvaron la vida de un chofer en La Matanza

  3. Colapinto en la Fórmula 1, Alcaraz vs. Sinner en el US Open y eliminatorias de Europa
    3

    TV y streaming del domingo: Colapinto en la Fórmula 1, Alcaraz vs. Sinner en el US Open y eliminatorias de Europa

  4. De Tom Hanks a Natalie Portman: las audiciones de Hollywood que hicieron historia
    4

    De Tom Hanks a Natalie Portman: las 10 audiciones de Hollywood que hicieron historia

Cargando banners ...