Medio centenar de lesionados al volcar un autobús cerca de Barcelona

Al menos medio centenar de lesionados, dos de ellos graves, provocó el vuelco de un autobús el domingo a unos 50 km al norte de la ciudad española Barcelona, informó el servicio de emergencia de la región Cataluña.

"Hasta el momento, 53 personas atendidas: dos en estado grave (...), uno menos grave (...) y el resto leves", indicó el Sistema de Emergencias Médicas catalán en su cuenta de X, como balance preliminar del suceso.

Cinco ambulancias y un helicóptero medicalizado estaban trabajando en la zona, agregó.

Las primeras imágenes de los servicios de rescate mostraban un autobús de color rojo volcado de costado entre los árboles, junto a la transitada autopista.

El siniestro, del que todavía se desconocen las causas, se produjo cuando el autobús circulaba por la C-32 a la altura del municipio de Santa Susanna, en el turístico litoral de Cataluña, y se salió de la vía para después volcar.

De acuerdo con los bomberos catalanes, el autobús siniestrado transportaba a unas sesenta personas, de las que "la mayoría salieron por su propio pie", indicaron en X.

