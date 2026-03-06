Medio estatal iraní informa de varios muertos en un ataque en Shiraz

Varias personas murieron el jueves por la noche en un ataque con misiles contra la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán, informó este viernes la agencia de noticias estatal iraní Irna.

"El jueves por la noche, un parque situado en el barrio de Zibashahr, en Shiraz, fue objeto de un ataque con misiles perpetrado por el régimen criminal estadounidense-sionista", aseguró Irna en la plataforma de mensajería Telegram.

"Según los servicios de emergencia, varios ciudadanos murieron o resultaron heridos", añadió la agencia en una rara referencia a las víctimas en la provincia, y precisó que "continúan las operaciones de rescate y evacuación de los escombros".