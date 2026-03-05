Medio Oriente: 100 millones de niños involucrados en el conflicto, Save the Children

Según fuentes oficiales e informes de los medios de comunicación, tan solo en los primeros cinco días de violencia, casi 200 niños perdieron la vida: el equivalente a más de seis clases escolares. Esta es la alarma lanzada por Save the Children.

La organización, que lleva más de 100 años luchando por salvar a niños en riesgo, recuerda también que los menores están más expuestos que nadie al riesgo de violencia física y psicológica, explotación y abuso.

En muchas zonas de la región, las escuelas han cerrado, los niños no pueden salir a jugar, las familias tienen dificultades para acceder a servicios básicos de salud y muchos niños no pueden dormir. En algunas zonas, los precios de los alimentos esenciales se han disparado.

"Toda guerra es una guerra contra los niños y, como siempre, ellos pagan el precio más alto. Los niños viven con miedo, atrapados en el fuego cruzado de una guerra entre adultos. Ya hemos presenciado la muerte de casi 200 niños y, sin una acción inmediata, el número de víctimas inocentes podría aumentar. Los niños y las niñas nunca deben ser considerados 'daños colaterales'. Las guerras tienen reglas, y los niños y las niñas nunca deben verse involucrados", declaró Ahmad Alhendawi, Director Regional de Save the Children para Oriente Medio, Norte de África y Europa del Este.

La organización insta urgentemente a todas las partes implicadas a que reduzcan la tensión de inmediato y respeten plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, garantizando que la población civil y las infraestructuras civiles, incluidas las escuelas y los hospitales, no se vean afectadas. (ANSA).