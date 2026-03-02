Medio Oriente: 10.000 misiles y 600.000 soldados, arsenal iraní

SOLDADOS: Datos recientes del International Institute for Strategic Studies (IISS), recogidos por varios medios, indican que las Fuerzas Armadas iraníes cuentan con unos 600.000 efectivos activos, de los cuales alrededor de 190.000 pertenecen a la Guardia Revolucionaria —los pasdarán—. Dentro de esa cifra se incluyen también unos 37.000 integrantes de la fuerza aérea.

Se estima, además, que el país podría movilizar entre 200.000 y 350.000 reservistas.

DRONES: Según Iran Watch, Teherán comenzó a emplear drones de ataque en operaciones militares en 2018. Desde entonces, los vehículos aéreos no tripulados (UAV) se han convertido en un componente habitual de las ofensivas llevadas a cabo por Irán y por sus aliados regionales, como los hutíes en Yemen. Las principales familias de drones militares iraníes son tres: Ababil, Shahed y Mohajer, a las que se suman otros modelos. Los Shahed han ganado notoriedad por su amplio uso por parte de Rusia en la guerra en Ucrania.

AVIACIÓN: Las capacidades de la aviación convencional iraní son consideradas por varios analistas como el verdadero punto débil de Teherán. El principal problema radica en el limitado número de aeronaves operativas —se calcula que dispone de unos 250 aviones de combate—, muchos de ellos modelos antiguos, en algunos casos anteriores incluso a la Revolución Islámica de 1979, como los F-4 Phantom o los F-14 Tomcat. A ello se suman los Su-24 de fabricación rusa derribados recientemente por Qatar. La modernización de la flota aérea se ha visto dificultada por las sanciones occidentales.

MARINA: En los últimos años, Irán ha apostado por el fortalecimiento de su poder naval, de acuerdo con análisis basados en datos del Global Firepower. Esta rama de las Fuerzas Armadas cuenta con unos 18.500 efectivos y más de un centenar de embarcaciones. Uno de los ejes estratégicos en las últimas tres décadas, según la Nuclear Threat Initiative (NTI), ha sido el desarrollo de capacidades submarinas: actualmente, Teherán dispone de entre 28 y 30 unidades, algunas adquiridas en su momento a Rusia, aunque no cuenta con submarinos de propulsión nuclear. (ANSA).