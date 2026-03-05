Medio Oriente: 279 mexicanos lograron salir de Medio Oriente

Los mexicanos, la mayoría turistas, se hallaban en Israel, Jordania, Emiratos Arabes Unidos, Líbano y Qatar y lograron trasladarse a lugares seguros en Egipto, Jordania y Turquía, antes de proseguir su camino de regreso a casa, indicó la Cancillería.

A través de un comunicado emitido por medio de las redes sociales, el ministerio señaló que desde el sábado último, cuando estallaron las hostilidades que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán, se suspendieron los vuelos comerciales, dejando a miles de extranjeros varados en diversas naciones del Medio Oriente.

El canciller Juan Ramón de la Fuente "activó de inmediato protocolos de protección y asistencia consular".

Entre los mexicanos varados figuraron los árbitros de fútbol César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, atrapados en Qatar, quienes se refugiaron en un hotel de Doha, quienes fueron invitados a pitar un partido entre los equipos sauditas Al Qadisya y Al-Ettifaq, pero se ignora si lograron ya regresar.

Familiares de mexicanos atrapados en Israel dijeron en redes sociales que viven momentos de "incertidumbre", refugiados en lugares públicos pues no pueden cubrir su hospedaje ni financiar su retorno a través de países como Egipto. (ANSA).