Medio Oriente: 500 italianos regresan, un grupo de trabajo está operativo en Omán

Como el que llegó al aeropuerto de Malpensa en Milán con a bordo a los 200 estudiantes menores de edad de la "World Students": "ha sido duro, pero ahora que estamos en casa estamos bien", dijeron los chicos entre gritos, abrazos y besos con los familiares que los esperaban.

Otros vuelos comerciales y especiales despegaron de Muscat, la capital de Omán, hacia Roma Fiumicino, con aproximadamente 350 personas a bordo, y otros dos vuelos de Etihad desde Abu Dhabi, uno hacia Milán y otro hacia Roma. En las próximas horas, además, ya está programado un vuelo adicional desde Muscat.

"Estamos trabajando sin descanso para asistir a nuestros compatriotas que quedaron atrapados", dice el ministro de Relaciones Exteriores Antonio Tajani, mientras que en el palacio Chigi la premier italiana, Giorgia Meloni, presidió dos reuniones de gobierno dedicadas a los desarrollos de la crisis en Medio Oriente, una de las cuales se centró precisamente en las medidas para asistir y garantizar la seguridad de los ciudadanos italianos que se encuentran en esos países, reafirmando el máximo compromiso del ejecutivo.

Ya está operativa la fuerza de tareas enviada por la Farnesina al aeropuerto de Muscat y en la frontera entre Omán y los Emiratos Árabes: el objetivo es facilitar el paso de los Emiratos a Omán y el embarque de los vuelos desde Muscat. Y precisamente en este sentido, el ministro de Relaciones Exteriores hace un llamado a nuestros compatriotas que aún se encuentran en los países del Golfo: "cuando se reservan, deben ir -dijo Tajani- porque si se reserva y luego no se sube al autobús se dejan asientos vacíos y alguien más puede no regresar".

Sin embargo, el senador del M5S Pietro Lorefice critica: "muchos aún están atrapados en Omán después de traslados agotadores desde Dubái y promesas de regreso no cumplidas; la familia del ministro Guido Crosetto regresó ayer entre los primeros italianos. Es inaceptable. El Gobierno debe aclarar de inmediato criterios y responsabilidades".

La mayor concentración de turistas italianos atrapados en los Emiratos Árabes en un solo lugar se encuentra en este momento a bordo del MSC Euribia, que estuvo detenida durante tres noches en el puerto de Dubái.

"Nos dicen que estemos tranquilos -cuentan desde el barco- pero nadie nos indica fechas o nos da garantías para el regreso".

La compañía, por su parte, informó que "todas nuestras estructuras están incansablemente trabajando para encontrar, en el menor tiempo posible, una solución que garantice a los huéspedes a bordo un regreso seguro y ordenado a sus respectivos países de origen".

La Farnesina está preparando asistencia también para los turistas italianos que se encuentran en otros lugares del mundo pero que tenían vuelos de tránsito en uno de los centros de los países del Golfo. Como, por ejemplo, los aproximadamente 3.000 atrapados en Maldivas, que debían pasar por Dubái.

"Estamos tratando de organizar vuelos chárter que puedan aumentar las salidas desde Maldivas para llegar directamente a Italia, es un trabajo complicado", explicó Tajani.

"También en Tailandia estamos buscando dar respuestas a nuestros compatriotas para todos los vuelos desde Extremo Oriente que pasan por Doha, Dubái, Abu Dhabi, para brindarles la mejor asistencia posible, hay quienes necesitan medicamentos".

También la embajada italiana en Nueva Delhi se ha movilizado para ayudar a la embajada en Colombo, porque no todos los medicamentos solicitados por italianos que están en Sri Lanka están disponibles en ese país. Según los datos de la Farnesina, hay alrededor de 70.000 italianos en el área del Golfo entre residentes, militares, estudiantes y turistas.

Las interrupciones de vuelos, a partir del primer ataque de represalia de Irán, llevaron a la cancelación de más de 12.300 vuelos por parte de compañías de todo el mundo. La explosión del conflicto en Irán y en todo Medio Oriente está teniendo, por supuesto, efectos también en el transporte de mercancías: los marítimos de ida y vuelta al Golfo Pérsico están prácticamente paralizados, y se esperan suplementos para los contenedores ya en tránsito. (ANSA).