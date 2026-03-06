Medio Oriente: acusado de espionaje y acaso ajusticiado, misterio con jefe Pasdaran

La indiscreción fue publicada en The National, el periódico de Abu Dabi financiado por los Emiratos Árabes Unidos, que cita varias declaraciones online y en redes sociales, ni confirmadas ni desmentidas oficialmente.

Comandante de la Fuerza Quds, la rama de élite de la Guardia Revolucionaria responsable de las operaciones en el extranjero y la coordinación con las milicias proiraníes en la región, Qaani es uno de los pocos líderes de la República Islámica que han sobrevivido a los conflictos entre Israel e Irán de los últimos años, durante los cuales casi todos los altos cargos del régimen fueron asesinados.

Su muerte se había anunciado ya en octubre de 2024, pero fue desmentida en una aparición pública, como ocurrió durante el conflicto de 12 días entre Irán e Israel en el verano del año pasado. Fuentes anónimas citadas por medios regionales informaron que Qaani y su equipo habían sido recluidos en régimen de aislamiento e interrogados ya en 2024. Su última aparición pública, en fotografías de medios iraníes, data del 11 de febrero y muestra al uniformado participando en manifestaciones que celebraban el 47.° aniversario de la fundación de la República Islámica.

Qaani fue nombrado jefe de la Fuerza Quds inmediatamente después del asesinato de Qassem Soleimani, quien dirigió la unidad de élite del Cgri hasta el 3 de enero de 2020, cuando murió en Irak en una operación ordenada por la administración de Donald Trump durante su primer mandato.

Comentarios publicados por The National afirman que el soldado fue ejecutado por el Cgri, mientras que previamente había sido detenido por el Cgri (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) acusado de ser agente del Mossad. Qaani "ha sobrevivido a todos los intentos de asesinato hasta la fecha e incluso estuvo con Jamenei durante el bombardeo estadounidense-israelí, pero logró escapar" antes de ser capturado, dice uno de los comentarios, lo que plantea la posibilidad de que el comandante de la Fuerza Quds haya tenido algo que ver con el asesinato del Líder Supremo durante el asalto israelí a su oficina.

Y aunque aún no se ha elegido al sucesor de Jamenei, el consejo de gobierno que ha asumido temporalmente las funciones del Líder discutió los procedimientos mediante los cuales la Asamblea de Expertos elegirá al nuevo líder. La reunión se celebró online, en medio de los incesantes bombardeos que siguen sacudiendo Irán y después de que las oficinas de la Asamblea en Teherán y Qom, compuestas por 88 clérigos chiitas y encargadas de elegir al sucesor de Jamenei, fueran atacadas en los últimos días.

A pesar de los repetidos anuncios de que la nominación del nuevo líder se produciría pronto, aún no se ha aclarado el momento de la votación; ni siquiera se sabe si los expertos elegirán en persona o a distancia. Sin embargo, Donald Trump no parece muy interesado en la votación de la Asamblea sobre el nuevo Líder Supremo y busca un nombre que le guste.

"Queremos entrar y limpiarlo todo. No queremos a alguien que reconstruya en un período de 10 años. Queremos que tengan un buen líder. Tenemos gente que creo que haría un buen trabajo", declaró el magnate, quien también se declaró abierto a que otra figura religiosa lidere Irán, pero calificó de "inaceptable" a Mujtaba, el hijo de Jamenei, quien se perfilaba como el favorito.

Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos considera congelar miles de millones de dólares en activos iraníes en el estado del Golfo, una medida que podría cortar una de las rutas económicas más importantes de Teherán. (ANSA).