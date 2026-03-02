Medio Oriente: AIEA, no hay detectados daños en plantas nucleares iraníes

"Continúan los intentos de contactar con los reguladores nucleares iraníes, sin obtener respuesta hasta el momento.

Esperamos que este canal de comunicación esencial se restablezca lo antes posible", declaró Grossi en la sesión especial sobre Irán de la Junta de Gobernadores de la AIEA.

Empero, advirtió sobre una posible fuga radiológica con graves consecuencias tras los ataques estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes. "Hasta el momento", añadió, "no se ha detectado un aumento de los niveles de radiación por encima de los niveles normales de fondo en los países vecinos de Irán".

El embajador de Irán ante el AIEA confirmó que los ataques estadounidenses e israelíes tuvieron como objetivo instalaciones nucleares (ANSA)