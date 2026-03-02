Medio Oriente: Aiea, riesgo de emisiones radiactivas en Irán

La situación "es muy preocupante", alertó el director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, al inaugurar en Viena una sesión extraordinaria de la Junta de Gobernadores de la AIEA, convocada a solicitud de Moscú

"Irán y muchos otros países de la región que han sido objeto de ataques militares —argumentó Grossi— cuentan con centrales nucleares en funcionamiento, reactores de investigación y sitios de almacenamiento de combustible asociados, lo que incrementa la amenaza a la seguridad nuclear"

Por el momento, subrayó, "no se ha detectado ningún aumento de los niveles de radiación por encima de lo normal, ni en Irán ni en los países vecinos"

Asimismo, señaló que en la actual ofensiva contra la República Islámica "no hemos observado actividades militares significativas dirigidas específicamente contra sus instalaciones nucleares", aunque reconoció que la agencia solo dispone de imágenes satelitales, ya que no hay inspectores del AIEA en territorio iraní y los contactos con la autoridad nuclear de Teherán "están interrumpidos"

En la misma sesión, el representante iraní denunció nuevos ataques contra Natanz. "Hemos confirmado nuevos bombardeos sobre el sitio", declaró el embajador Reza Najafi, quien acusó a Washington y Tel Aviv de "mentir" sobre supuestas intenciones iraníes de desarrollar un arma atómica, argumento que —según Teherán— se utiliza como pretexto para justificar la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump había anunciado la "destrucción total" de Natanz y de otras instalaciones vinculadas al programa de enriquecimiento de uranio iraní —Fordow e Isfahán— al término de la llamada guerra de los 12 días del verano de 2025. La proclamación fue respaldada también por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su primera declaración tras el inicio de la tregua

Sin embargo, a comienzos de este año imágenes satelitales mostraban actividad en Natanz. En el sitio se construyeron techos sobre algunos edificios estratégicos, aparentemente para impedir la observación desde el espacio. Otras imágenes revelaron trabajos de reparación y refuerzo de defensas tanto en Natanz como en el complejo nuclear de Isfahán, situado a unos 130 kilómetros al norte. (ANSA)