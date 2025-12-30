Medio Oriente: alta tensión con Riad, los Emiratos se retiran de Yemen

El Ministerio de Defensa emiratí declaró que Abu Dhabi está retirando "unidades antiterrorismo" presentes en el sur de Yemen, especificando que la decisión fue tomada "por iniciativa propia"

Aunque el anuncio llega después de que Arabia Saudita y el Consejo de Liderazgo Presidencial yemenita, respaldado por Riad, lanzaran un verdadero ultimátum, exigiendo a Emiratos que retiraran sus tropas en un plazo de 24 horas

En las horas previas, la coalición liderada por Riad había llevado a cabo una operación aérea "limitada" contra lo que calificó de "apoyo militar extranjero" en el puerto de Mukalla, en la región de Hadramawt

Según la agencia saudita Spa, el ataque tenía como objetivo cargamentos de armas y vehículos militares desembarcados de dos barcos provenientes del puerto emiratí de Fujairah, que habían entrado sin autorizaciones y desactivando los sistemas de seguimiento

Las fuerzas sauditas afirmaron que no se habían registrado víctimas civiles ni daños colaterales

Los Emiratos rechazaron las acusaciones, negando que el envío blanco contuviera armas y sosteniendo que los vehículos estaban destinados exclusivamente a sus propias fuerzas en Yemen

Abu Dhabi también negó estar detrás del avance de los separatistas en el sur y el este del país

El ataque en Mukalla desencadenó un duro enfrentamiento político. El Consejo de Liderazgo Presidencial (PLC), el órgano que gobierna desde Adén, anunció el estado de emergencia y la anulación del pacto de seguridad con Abu Dhabi, acusando a los Emiratos de apoyar la escalada de los separatistas

Riad luego invitó oficialmente a Abu Dhabi a retirar sus fuerzas del territorio yemenita en un plazo de 24 horas y a cesar cualquier apoyo militar o financiero a grupos locales, definiendo como "extremadamente peligrosas" las acciones emiratíes y como una "línea roja" cualquier amenaza a la seguridad saudita

En el terreno, la situación sigue siendo tensa. Durante todo el día llegaron noticias de enfrentamientos entre combatientes del Consejo de Transición del Sur, respaldado por los Emiratos, y fuerzas tribales pro-sauditas cerca del distrito de Ghayl ben Yamin, en el Yemen oriental

Las fuerzas apoyadas por los Emiratos afirmaron no tener intención de retirarse porque se encontraban en "posición defensiva"

Las nuevas tensiones, que se calmaron en parte con el anuncio del retiro emiratí, podrían agravar aún más la crisis yemenita, que ya lleva más de diez años de conflicto y es una de las peores emergencias humanitarias del mundo, a pesar de una tregua en vigor desde 2022

Los Houthi, que controlan vastas áreas del centro-norte del país, incluida la capital Sanaa, y que son apoyados por Irán, permanecen atentos a los desarrollos (ANSA)