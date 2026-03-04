Medio Oriente: Ankara advierte que se defenderá "ante cualquier ataque"

"Nuestra determinación y capacidad para proteger la seguridad de nuestro país son máximas. Tomaremos todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y espacio aéreo sin vacilar", afirmó Burhanettin Duran, director de comunicaciones del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Asimismo, exhortó a Irán a "evitar una expansión del conflicto".

El misil interceptado cayó a unos 40 kilómetros del confín con Siria, en el distrito de Dortyol, en el sureste de Turquía.

Históricamente conocido como Chork Marzban, es un municipio y distrito de la provincia de Hatay, con una población aproximada de 130.000 habitantes. Es una ciudad portuaria y terminal petrolera ubicada a 26 kilómetros al norte de la ciudad de Alexandretta, cerca del punto más oriental del Mediterráneo, en la cabecera del Golfo de Alexandretta.

En tanto, la OTAN condenó los ataques de Irán contra Turquía.

"Condenamos los ataques de Irán contra Turquía. La OTAN apoya firmemente a todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa sus ataques indiscriminados en la región. Nuestra postura de disuasión y defensa se mantiene firme en todos los ámbitos, incluida la defensa aérea y antimisiles", declaró el portavoz de la OTAN en un comunicado.

Más temprano, el ministerio de Defensa Nacional turco informó de la neutralización de los misiles iraníes.

"Un misil balístico, lanzado por Irán y detectado dirigiéndose hacia el espacio aéreo turco tras cruzar el espacio aéreo iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado rápidamente por los elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental", escribió en un comunicado.

"Se determinó que el dispositivo que cayó en el distrito de Dörtyol, en la provincia de Hatay, pertenecía a una munición antiaérea que interceptó la amenaza en vuelo", agregó.

No se reportaron víctimas ni heridos en el incidente.

El ministro del Exterior turco, Hakan Fidan, dijo a su par iraní, Abbas Araghchi, que "se debe evitar cualquier acción que pueda conducir a la expansión del conflicto".

"Nuestro ministro expresó nuestra reacción ante los misiles balísticos lanzados por Irán y dirigidos al espacio aéreo turco, que fueron detectados y posteriormente neutralizados, y afirmó que debe evitarse cualquier acción que pueda conducir a la propagación del conflicto", dijeron fuentes del ministerio.

(ANSA).