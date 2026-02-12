Medio Oriente: ANSA dentro de Gaza, los tiroteos continúan a pesar de la tregua

Una vez atravesado el cruce, todo cambia. Solo polvo y tierra amarilla, removida por excavadoras de ingeniería militar para bloquear el paso de camiones con ayuda humanitaria y vehículos militares. Cientos de palés, tendidos al sol, contienen toneladas de aceite de oliva, tarros de chiles, alfombras y esteras: nadie alrededor para recoger la mercancía.

Luego, una estrecha carretera recién pavimentada conduce al puesto de avanzada de las Fuerzas de Defensa Israelíes en los campos centrales de Deir el Balah, dentro de la Franja de Gaza, delimitado por la Línea Amarilla, controlada por el ejército israelí. ANSA entró en esta parte del enclave con los soldados de las FDI.

Subiendo una escalera de hormigón construida sobre un terraplén, Gaza aparece tras la barrera protectora, con su primavera de flores blancas entre algunas casas derrumbadas tras los bombardeos, el canto de los pájaros y el viento que sopla desde el mar. Más al norte, los edificios siguen en pie, sin un alma a la vista.

El silencio, sin embargo, dura poco: de repente, se oyeron una serie de disparos de armas automáticas, a unos 500 metros en línea recta, cerca de un edificio destrozado. Inmediatamente, un dron despega desde el puesto de avanzada y, en pocos minutos, se puede ver una columna de humo blanco elevándose hacia el cielo.

Algo, alguien, ha sido alcanzado. "Quién dispara?" "No está claro, somos nosotros o ellos", responde uno de los soldados apostados junto a la barrera, con el fusil apuntando hacia Deir el Balah.

"Nuestra misión aquí es muy sencilla: defender, asegurar que Hamás no cruce ni viole la Línea Amarilla, algo que intentan hacer a diario. Se han producido varios incidentes en esta zona.

Incluso vimos a un terrorista que cruzó la Línea de Demarcación en un coche, salió del vehículo y empezó a disparar contra las tropas", declaró a ANSA el portavoz militar Nadav Shoshani.

"En esta zona encontramos numerosas salidas de túneles y varias estructuras subterráneas. Una de nuestras principales misiones es localizar los túneles y, cuando los encontremos, debemos registrarlos y desmantelarlos, ya sea mediante voladuras o cementándolos. Depende de las condiciones sobre el terreno", explicó.

Unos minutos después, se oyeron más disparos. Estaban tan cerca que se podía ver el destello de los disparos, y los soldados lanzaron otro dron. Entonces estallaron más combates, un poco más lejos, en medio de los campos centrales.

Un alto el fuego interrumpido por el crepitar de las armas ligeras. Y, una vez más, el silencio solo se rompió con los ladridos de los perros en la distancia. La incertidumbre pesa sobre la tarde, cubierta de nubes grises, un tiempo suspendido antes de que la segunda fase del plan de paz de Trump tome la senda de un nuevo gobierno y la reconstrucción. Pero llevará tiempo, quizás mucho tiempo.

La Línea Amarilla está marcada aquí y allá con señales, apenas visibles desde la distancia, entre el campo y las casas destruidas. La demarcación define un perímetro interno dentro de la Franja que limita la circulación de los residentes: las fuerzas militares israelíes dentro, el control de Hamás fuera.

Una zona de amortiguación ampliada que distancia la frontera entre Israel y Gaza.

"Este puesto militar está a solo unos cientos de metros de la Línea. Desafortunadamente, hemos tenido soldados heridos e incluso muertos a lo largo de todo el perímetro, pero aquí logramos desarmar a los terroristas que se acercaban", dice Shoshani.

"En el suelo, cerca de los soldados que hacen guardia, los casquillos indican que se producen disparos frecuentes desde esa barrera", apunta.

Empieza a oscurecer; las nubes se oscurecen, como la sensación de quienes contemplan ese lugar donde la guerra lo ha arrasado todo. (ANSA).