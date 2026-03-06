Medio Oriente: antonio Costa, "la UE defiende el derecho internacional"

"La UE siempre defenderá un orden internacional basado en normas, anclado en el derecho internacional, el multilateralismo y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

La alternativa es el caos y la violencia", añadió.

"Los acuerdos comerciales son normas globales. Los aranceles son impuestos para los ciudadanos y las empresas. Los recientes acuerdos con Mercosur e India constituyen dos puntos de inflexión importantes. Ambos refuerzan el papel de la Unión Europea como socio fiable y predecible, y como estabilizador de la economía internacional. Estos acuerdos transmiten un mensaje contundente al mundo: en lugar de aranceles, la Unión Europea ofrece alianzas. En lugar de esferas de influencia, estamos creando esferas de prosperidad compartida", añadió Costa.

"Prosperidad garantizada para nuestros ciudadanos en términos de empleos de calidad, salarios, servicios públicos y vivienda asequible", amplió.

"Los estados de bienestar sólidos, la vivienda asequible y el empleo de alta calidad no son obstáculos para la competitividad, sino su base. Una Europa social forma parte de nuestro ADN, como economía social de mercado", deslizó luego y sostuvo que "así como declaramos 2025 el Año de la Defensa Europea, debemos convertir 2026 en el Año de la Competitividad Europea. Ambos son pilares fundamentales de la soberanía europea". (ANSA).