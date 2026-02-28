Medio Oriente: Antonio Guterres condena la escalada
Los ataques estadounidenses e israelíes y las represalias iraníes amenazan la paz
"Todos los Estados miembros deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. La Carta prohíbe claramente 'la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas'", declaró Guterres, instando al cese inmediato de las hostilidades y la desescalada.
De lo contrario, "existe el riesgo de un conflicto regional más amplio, con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad de la región". "Insto encarecidamente a todas las partes a que regresen inmediatamente a la mesa de negociaciones", advirtió el jefe de la ONU, reiterando que "no existe alternativa viable a la resolución pacífica de las disputas internacionales, en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas".
(ANSA).