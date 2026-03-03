Medio Oriente: apagado incendio en consulado de EE. UU. en Dubái

"Las autoridades de Dubai confirmaron que un incendio provocado por un ataque con dron cerca del Consulado de Estados Unidos fue contenido con éxito", escribió la Oficina de Prensa del Emirato de Dubai en la red social X.

"Los equipos de rescate respondieron de inmediato. No se reportaron heridos", añadió.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó el ataque con dron cerca del Consulado de Estados Unidos en Dubai y especificó que todo el personal resultó ileso.

"Desafortunadamente, un dron impactó un estacionamiento adyacente al edificio de la cancillería y provocó un incendio.

Todo el personal ha sido localizado", dijo Rubio hablando con los periodistas en el Capitolio.

El alto funcionario aclaró que el Departamento de Estado está acelerando los vuelos chárter para estadounidenses en Medio Oriente. Por el momento, puntualizó, los aviones saldrán de los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Arabia Saudita. (ANSA).