Medio Oriente: "Apoyamos toda iniciativa para retomar el diálogo", Meloni

"Seguiremos con la máxima atención la evolución de la crisis en Oriente Medio", afirmó la primera ministra a través de X.

Meloni destacó que "el Gobierno italiano trabaja incansablemente, en contacto con nuestros aliados y socios regionales, para supervisar la situación y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos italianos".

"La prioridad es proteger a nuestros compatriotas y trabajar, junto con nuestros principales socios y aliados, para apoyar toda iniciativa que pueda conducir al retorno a la diplomacia y al diálogo entre las partes", detalló.

"Al mismo tiempo, vigilamos todos los frentes, desde la seguridad hasta los efectos económicos de la crisis, evaluando todas las posibles medidas de mitigación en estas áreas. Italia seguirá cumpliendo con su parte con responsabilidad y determinación".

La premier italiana mantuvo hoy una conversación telefónica con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien le subrayó que Ankara "apoya el fortalecimiento de las bases de la diplomacia", y advirtió que "la comunidad internacional debe cooperar para ello porque el conflicto plantea riesgos que podrían poner en peligro la seguridad global".

"Los conflictos en nuestra región y en todo el mundo han puesto de relieve una vez más la importancia de fortalecer la cooperación entre los aliados de la OTAN, en particular en el sector de defensa", añadió Erdogan, informó la presidencia turca. (ANSA).