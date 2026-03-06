Medio Oriente, atacamos bases EEUU en Kuwait y lo seguiremos haciendo, Irán

"En las últimas horas, varios tipos de drones destructivos de las fuerzas terrestres iraníes han atacado bases militares estadounidenses en Kuwait en gran número", declaró el ejército, según la televisión estatal iraní. "Estos ataques continuarán en las próximas horas".

La base Ali al-Salem en Kuwait, donde también hay tropas italianas estacionadas, fue atacada noche tras el primer ataque iraní del sábado pasado. Se informó que la base se quedó sin combustible, lo que provocó un gran incendio.

No hubo heridos entre el personal italiano, que fue evacuado parcialmente en los últimos días, y 239 soldados se trasladaron a Arabia Saudita; de los 321, 82 permanecerán allí. (ANSA).