Medio Oriente: aún no hemos terminado en Irán, "Netanyahu"

La declaración fue realizada durante una visita a un centro de emergencia del Ministerio de Salud israelí al final de la noche del lunes, según un comunicado difundido este martes.

En la ocasión, Netanyahu aseguró que Israel busca debilitar al régimen iraní y estimular cambios internos en el país.

"No hay duda de que, con las acciones tomadas hasta ahora, estamos quebrando sus huesos, y todavía no hemos terminado", enfatizó el primer ministro.

Según el mandatario, Israel aspira a que la población de Irán "rompa el yugo de la tiranía", aunque reconoció que un eventual colapso del régimen dependería, en última instancia, del propio pueblo iraní.

Las declaraciones de Netanyahu se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el conflicto contra Irán estaba "prácticamente concluido" y que terminará "en breve", aunque poco después prometió ataques 20 veces más fuertes.

Desde el 28 de febrero, la guerra en el Oriente Medio se ha intensificado y ha afectado a otros países de la región, entre ellos Líbano.

De hecho, autoridades de seguridad israelíes advirtieron sobre una posible intensificación de los ataques provenientes del territorio libanés.

Según un reportaje del Canal 12, el tema fue abordado en una reunión de seguridad celebrada la noche del lunes, convocada por Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz.

Durante el encuentro, los jefes de Defensa informaron que el grupo armado Hezbolá podría intensificar los ataques contra Israel en los próximos días. La evaluación es que la organización ha estado lanzando decenas de misiles y drones diariamente, intentando presionar el norte del país y desgastar la retaguardia israelí.

Según las autoridades, Hezbolá también estaría enviando combatientes de regreso al sur del Líbano con el objetivo de desviar la atención militar israelí del frente relacionado con Irán. (ANSA).