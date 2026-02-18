Medio Oriente: Berlín observador del Consejo de Paz, París ataca a Comisión de la UE

En particular, París se quejó del procedimiento, ya que el ejecutivo no solicitó el mandato formal del Consejo (y los tratados no le otorgan ninguna competencia al respecto). Pero así es. También Berlín decidió estar presente, aunque con un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores (no Johann Wadephul, por lo tanto).

El Palacio Barlyamont, ante el miniproceso iniciado por Francia, respaldada por "un puñado" de Estados miembros, respondió que esta "es la única vía creíble para influir en el proceso de paz en Medio Oriente".

Una línea que también comparte Italia. El Ministro de Asuntos Exteriores y Viceprimer Ministro italiano, Antonio Tajani, al confirmar que será él quien viaje a Washington, subrayó que es necesario "estar presentes en el momento en que se habla y se toman decisiones sobre la reconstrucción de Gaza y el futuro de Palestina".

"Italia -destacó desde Tirana- es protagonista en el área del Mediterráneo: no podemos no ser parte de una estrategia que deberá vernos aún en primera línea, escuchando lo que se está haciendo".

Por el momento, Roma no estará sola: según se informó en Bruselas a partir de informaciones informales, ya 14 países de la UE enviarán un representante a la primera reunión de la entidad geopolítica de Donald Trump. Con diversos grados de importancia.

Comienzan Rumania y Hungría, que participarán a nivel de jefe de Estado y de gobierno, con Orbán que ya ha adherido formalmente al Consejo (al igual que Bulgaria, que, sin embargo, por problemas internos, enviará un representante). Italia y la República Checa también estarán presentes como observadores, con los viceprimeros ministros de Asuntos Exteriores.

Lo mismo hará Chipre, enviando a su jefe de diplomacia, y Grecia con el viceministro. Polonia estará representada por el consejero de la presidencia de la República.

También estarán presentes Eslovaquia y Croacia. Finalmente, los Países Bajos, Finlandia y Austria podrían enviar a sus embajadores en Estados Unidos. Por último, Alemania.

Entre los no europeos (pero con tarjeta del G7 en el bolsillo), destaca Japón, que podría optar por enviar al asistente especial del Ministro de Asuntos Exteriores. Sin embargo, subrayan las fuentes, estos son detalles susceptibles de cambios hasta el último minuto, ya que la situación sigue siendo políticamente sensible.

"La decisión de no adherirse al Consejo de Paz como miembro no afecta nuestro compromiso constante con el éxito del Plan de Paz en línea con la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", se lee en un documento no oficial del Servicio de Acción Exterior (SEAE-EEAS) de la Comisión Europea distribuido a los Estados miembros en vista del Consejo de Asuntos Exteriores de la próxima semana, visto por ANSA.

"La UE está colaborando con las estructuras de gobernanza transitorias recientemente establecidas para Gaza y también está evaluando la posibilidad de proporcionar apoyo al Comité Nacional para la administración de Gaza", continúa. En resumen, el Consejo de Trump está lleno de fallos, pero ignorarlo por completo podría resultar contraproducente, al menos en esta fase. (ANSA).