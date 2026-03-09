Medio Oriente: bolsa brasileña baja, las acciones de Petrobras se valorizan

El índice Bovespa (Ibovespa), en el que se miden los principales papeles, mostraba un retroceso del 0,44% a los 178.573 puntos, cerca de las 11 horas locales, una hora después del inicio de la subasta.

Simultáneamente, las acciones ordinarias de Petrobras se valorizaban el 3,12% y las preferenciales 2,5%.

"Ibovespa retrocede con aversión al riesgo global, pero el alta expresiva de Petrobras atenúa las pérdidas", escribió el diario Valor Económico, que ve riesgo de aumento de la inflación en Brasil como otro efecto colateral del conflicto en Irán.

Paralelamente, a la misma hora, el dólar comercial mostraba un aumento del 0,77%, vendido a 5,21 reales. (ANSA).