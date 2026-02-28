Medio Oriente: Brasil condena ataque de EEUU e Israel contra Irán

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Mauro Vieira (foto), el gobierno instó a todas las naciones a "respetar el derecho internacional" y a la "máxima moderación" para evitar una escalada y garantizar la protección de la población civil y la infraestructura.

El texto también especificó que las embajadas brasileñas en la región siguen de cerca la evolución de la situación, prestando especial atención a las necesidades de los ciudadanos brasileños en los países afectados.

Finalmente, Brasilia recomienda a sus ciudadanos presentes en Irán seguir las instrucciones de seguridad de las autoridades locales, recordando que "el embajador en Teherán está en contacto directo con la comunidad brasileña para brindar actualizaciones y consejos de seguridad". (ANSA).