Medio Oriente: Brasilia, "debemos prepararnos para lo peor del conflicto"

"Nadie es juez del mundo. Matar a un líder de un país en ejercicio es condenable e inaceptable. Debemos prepararnos para lo peor", declaró, señalando "un drástico aumento de las tensiones en Oriente Medio, con un gran potencial de escalada".

"Irán históricamente ha suministrado armas a grupos chiítas en otros países, así como a grupos radicales", especificó. Amorim dijo que hablaría con Lula hoy, precisando que aún no han tenido una conversación a fondo sobre la crisis.

Diplomáticos brasileños también están evaluando el impacto del conflicto en la agenda del presidente con el presidente de la Casa Blanca, Donald Trump, cuya reunión está prevista en Washington entre el 15 y el 17 de marzo, pero aún no está confirmada.

El viernes pasado, Trump declaró que le encantaría recibir al presidente brasileño. Mientras tanto, el gobierno ha expresado su solidaridad con los países afectados por los ataques de represalia iraníes y ha pedido el cese de las acciones militares en el Golfo.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó la escalada como una "grave amenaza para la paz".

(ANSA).