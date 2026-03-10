Medio Oriente: cae la producción de crudo en el Golfo

Según informaciones difundidas por medios internacionales, Arabia Saudita habría recortado su producción diaria entre 2 y 2,5 millones de barriles, mientras que Emiratos Árabes Unidos redujo entre 500.000 y 800.000 barriles por día.

A estos ajustes se suman Kuwait, con un recorte cercano al medio millón de barriles diarios, e Irak, cuya producción habría caído en torno a 2,9 millones de barriles por día, en un contexto de fuerte inestabilidad regional.

El impacto se reflejó rápidamente en los mercados: en Nueva York el petróleo registró una pronunciada caída, con el barril retrocediendo 6,81% hasta los US$88,32.

La crisis energética se agrava además por los problemas logísticos derivados de la guerra. Irak confirmó que está explorando rutas alternativas para exportar su petróleo después de que el tránsito a través del estratégico estrecho de Hormuz quedara afectado por el conflicto.

Un portavoz del Ministerio de Petróleo iraquí señaló que la producción y comercialización del crudo en la región "se han visto gravemente afectadas", lo que obligó al gobierno a buscar nuevas vías de exportación.

Bagdad, agregó el funcionario, tiene varios cargamentos de petróleo bloqueados en el mar debido a la interrupción de rutas tradicionales.

En paralelo, la tensión militar también se refleja en el plano político. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, negó que Estados Unidos esté siendo arrastrado por Israel hacia una guerra que no responda a sus intereses.

"No estamos siendo empujados en ninguna dirección. Estamos al mando, el presidente está al mando", afirmó.

La creciente inestabilidad llevó a las grandes economías a convocar una reunión de urgencia de los ministros de Energía del G7, impulsada por la presidencia francesa del grupo.

El encuentro se realizará en París, en la sede de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en formato híbrido, con el objetivo de analizar el impacto del conflicto sobre los mercados globales de energía.

Los ministros discutirán especialmente la seguridad del suministro de petróleo y gas, así como las consecuencias de la guerra en Medio Oriente sobre los precios energéticos y la estabilidad económica internacional. (ANSA).